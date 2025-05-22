5 Arkadaştan Gazze'ye Anlamlı Bağış - Son Dakika
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5 Arkadaştan Gazze'ye Anlamlı Bağış

22.05.2025 14:37
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Gaziantepli 5 arkadaş, Umre için biriktirdikleri 200 bin TL'yi Gazze'ye bağışladı.

Gaziantep'te 5 arkadaş, Umre için biriktirdikleri parayı Gazze'ye bağışladı

Beraber Umre'ye gitmek için bir yıldır biriktirdikleri 200 bin TL'yi Gazze'ye bağışladılar

GAZİANTEP - Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayan Gaziantepli 5 arkadaş, beraber Umre'ye gitmek için bir yıl boyunca biriktirdikleri 200 bin TL'yi Gazze'deki mazlum ve mağdurlara ulaştırmak üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne bağışladı.

İsrail zulmünün Gazze'de aylardır süren ağır bombardımanları, kuşatması ve temel yaşam kaynaklarını sistematik olarak yok etmesi sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetti. Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar, zalim İsrail'in ağır saldırılarının doğrudan hedefi oldu. Gazze'de gıda, barınma, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi en temel ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veren halka dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Umre'ye gitmek için biriktirdikleri 200 bin TL'yi Gazze'ye bağışladılar

Yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalamayan Gaziantepli 5 arkadaş, beraber Umre'ye gitmek için bir yıl boyunca biriktirdikleri 200 bin TL'yi Gazze'deki mazlum ve mağdurlara ulaştırmak üzere Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne bağışladı. Yedi Başak derneği, bu anlamlı bağışı acil yardım kapsamında Gazzeli mağdurlara ulaştırmak üzere hemen harekete geçti. Bağış sayesinde sıcak yemek, temiz içme suyu, günlük ekmek ve temel ihtiyaç malzemeleri, bombaların gölgesinde yaşam mücadelesi veren ailelere ulaştırılacak.

"Biz yine para biriktirir Umre'ye gideriz ama şuan Gazze'deki durum daha acil"

Bağış yapan arkadaş grubu adına açıklama yapan ayakkabıcı esnafı Cengiz Canbaş, "Bir 5 arkadaş olarak 1-1,5 yıldır Umre'ye gitmek için para biriktiriyorduk. Umre'ye gitmek için gereken toplam parayı hemen hemen tamamlamıştık. Bu sırada bir hocanın Gazze'ye bağışın önemine ilişkin fetvası üzerine biz de topladığımız parayı Gazze'ye bağışlamaya karar verdik. Çünkü oradaki mazlumların şuan buna çok ihtiyacı var. Biz burada tok yatarken onların da orada aç olması, zor durumda olması nedeniyle o parayla Umre'ye gitmeye içimiz el vermedi. O yüzden de Allah rızası için paramızı oraya bağışlamaya karar verdik. Hayalimiz hep kutsal toprakları görmekti ama Gazze'deki durumun çok kötü olması nedeniyle bu şekilde karar vermeyi uygun gördük. Biz yine biriktirir bir şekilde gideriz ama şuan Gazze'deki durum daha acil.

"5 arkadaş, Umre'ye gitmek için biriktirdikleri parayı Gazze'ye bağışladı"

Yedi Başak Yönetim Kurulu Başkanı Av. İsmet Yıldırım, bağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de aylardır insanlık katlediliyor, çocuklar, kadınlar dünyanın gözü önünde katlediliyor. Dünya bu katliamı izlemek ve ölenlerin sayısını tutmakla meşgul. Bu tablo insanlık tarihinde unutulmayacak. Bu yaşananlara karşı tarafını, safını belli edenler de var hamdolsun. Bu süreçte bizi etkileyen ciddi bağışlar alıyoruz. Almış olduğumuz bağışlardan biri de 5 arkadaşın beraber Umre'ye gitmek için biriktirdikleri parayı bize bağışlamaları oldu. Biz kendilerine bu duyarlı davranışları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Gazzelilerin yalnız olmadıklarını onlara daha fazla hissettireceğimiz günleri Rabbim bizlere nasip etsin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gaziantep, Güncel, Yaşam, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 Arkadaştan Gazze'ye Anlamlı Bağış - Son Dakika

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