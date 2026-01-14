5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, 'rüşvet', 'FETÖ'ye yardım' ve 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan Avukat Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir hakkında Yargıtay 5'nci Ceza Dairesi'nde görülen 'rüşvet' davasında yurt dışı çıkış yasağıyla şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye kararı verildi. Meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

İFADESİNDE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Rezan Epözdemir ifadesinde, dönemin ihraç savcısı C.Ç. ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını söyleyerek, "A.D. ile ortak bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Dosyada ki beyanları sebebiyle kendisinden 'yalan tanıklık' ve 'iftira' suçlarından şikayette bulunacağım" demişti.

