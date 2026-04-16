5. Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor
5. Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor

16.04.2026 18:17
Türkiye ve Almanya'da 5-15 Mayıs arası düzenlenecek festivalde uluslararası yarışmalar yapılacak.

Bilim kurgu, fantastik sinema, yapay zeka, uzay araştırmaları ve yaratıcı düşünceyi bir araya getiren "5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali", 5-15 Mayıs'ta Türkiye'den Avrupa'ya uzanan geniş bir gösterim ağıyla izleyiciyle buluşacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Kars, Gaziantep, Sivas, Kocaeli, Adana, Giresun, Tekirdağ, Mardin ve Ordu olmak üzere birçok şehirde gösterim gerçekleştirilecek.

Ayrıca Almanya'nın Köln şehrinde festival sinemaseverleri ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Başkanı Filiz Dağ, başvurulara dair, "5. yılımıza, Meksika'dan Endonezya'ya, Avrupa, Afrika ve Amerika'dan 21 farklı ülkeden gelen yaklaşık 100 başvuruyla başladık. Yalnızca 4 ay süren başvuru sürecinde gördüğümüz bu yoğun ilgi, festivalimizin uluslararası ölçekte giderek büyüdüğünü göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Seçkiye giren 15 finalistimizi şimdiden kutluyor, tüm ekibe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında düzenlenen uluslararası yarışma, "En İyi Kısa Film", "En İyi Yapay Zeka Temalı Kısa Film", "En İyi Senaryo", "En İyi CGI", "En İyi Bilimsel İçerik", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ile Onursal Ödüller kategorilerini içeriyor.

Festival programı kapsamında 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek açılışla birlikte özel bir söyleşi de düzenlenecek. Festivalin finalinde ise 15 Mayıs'ta Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5. Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: 5. Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
