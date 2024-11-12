5 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

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AİLE SED PROGRAMINDAN YARARLANIYORMUŞ

İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra hurda toplamaya gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun ailesinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programından yararlandığı ortaya çıktı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Akcan ailesi düzenli desteklerin yanı sıra, ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira destek ödemesi aldı. Bakanlık ekipleri, bu yıl içinde Akcan ailesinin evine 18 ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerde, aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra, kardeşlerin devlet himayesine alınması teklif edildi; ancak aile bunu kabul etmedi. Bu nedenle çocuklar, SED programı kapsamında ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi.

Ruken KADIOĞLU/ANKARA,