5. Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali Başladı

05.05.2026 23:40
Festival, 14 şehirde 10 gün sürecek, uluslararası yapımlar ve etkinliklerle sanatseverleri buluşturacak.

Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından düzenlenen "5. Evrensel Bilimkurgu ve Fantastik Film Festivali" sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği festivalde aralarında Türkiye, Almanya, ABD ve Rusya'nın da bulunduğu yapımlar izleyicinin beğenisine sunulacak.

Festivalin jüri başkanlığını yönetmen Ramazan Ekmekçi üstlenirken jüride Asmaa El Alaoui, Justin Jamgbadi, Hacibey Heyderli, Barış Erbil ve Aynur Cronauer yer alıyor.

Festival, 10 gün boyunca 14 farklı şehirde sürecek

Festival boyunca filmler Avrupa'da Almanya Köln, Türkiye'de ise Sivas, Ankara, Kars, Kocaeli, Adana, Giresun, Tekirdağ, Mardin, Gaziantep, İzmir, Ordu, Alanya, Eskişehir ve İstanbul'da sinemaseverlerle buluşuyor.

İstanbul'da LavegaPro Ataşehir'de düzenlenen tanıtım toplantısında festival başkanı Filiz Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bu sene 14 farklı şehirde aynı anda başladığını belirterek "Bugün Tekirdağ gösterimlere başladı. Aynı şekilde Giresun'dan tutun Kars'a, Mardin'e ve yurt dışı ayağımızda da Almanya Köln'de şu anda festival hazır. Bugün itibarıyla 15'ine kadar festivalimiz 10 gün boyunca 14 farklı şehirde sürecek." dedi.

Gelecek yıl festivalin Almanya'nın yanı sıra İspanya ve Azerbaycan ayağının olacağını aktaran Dağ, Türkiye'deki şehir sayısının da artacağı bilgisini verdi.

Dağ, festivalin bu yıl 21 farklı ülkeden başvurularla uluslararası bir yapıya ulaştığına işaret ederek bu çeşitliliğin afişe de yansıtıldığını ve şehirler ile evrenler arası geçiş temasının öne çıkarıldığını kaydetti.

Festivalle beraber çok fazla etkinlik düzenlediklerini söyleyen Filiz Dağ, "Ankara'da bir sergi düzenlendi. Mardin'de söyleşiler, atölyeler ve Orman Genel Müdürlüğü desteğiyle Kars'ta fidan dikimi var. Her şehirde birbirinden farklı etkinlikler hayata geçiriliyor. Dolayısıyla çok dolu bir festival." diye konuştu.

"Fas'tan Meksika'ya, Finlandiya'dan Kanada'ya kadar uzanan bir süreç bizim için"

Festivalin uluslararası festival direktörü Dilara Aslantaş da bu yıl yüzden fazla film başvurusu aldıklarını belirterek "Oldukça nitelikli ve dikkati çekici yapımlar yer alıyor. Büyük bir emeğin ürünü olan bu filmlerin, sinema sektörü ile üretim sürecindeki ekipler için ilham verici olmasını ve yarım kalmış projelere de katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

Aslantaş, festivalde bu yıl 15 filmin seyirciyle buluştuğunu ve bunların yapay zeka, bilim kurgu uzun metraj ve kısa film kategorilerinde eşit şekilde dağıldığını söyledi.

Uluslararası jüri üyelerinin farklı ülkelerden katıldığını ifade eden Aslantaş, festivalin geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve bazı filmlerin ilk gösterimlerine ev sahipliği yapmasının hem ekip hem de film sahipleri için ayrı bir heyecan oluşturduğunu kaydetti.

Festival sanat direktörü Gizem Ertürk ise "Bu yıl özellikle Türkiye'den gelen yapımların içerik ve teknoloji kullanımı açısından öne çıktığını görüyoruz. Yapay zekayı da içine alan projelerin artması sevindirici. Bu filmlerin farklı festivallerde de yer bulması önemli bir gelişme. Ayrıca tür sinemasının görünürlüğünü artırmak ve bu alanda üretim yapan sinemacıları desteklemek festivalimiz açısından büyük değer taşıyor." diye konuştu.

Dijital yalnızlık, siber uzam ve yapay zekanın insan hayatındaki rolüne odaklanan yapımların yer aldığı 5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin uzun metraj kategorisinde Rusya, Yunanistan, Meksika ve İtalya'dan filmler, yapay zeka temalı özel kategoride ise Türkiye, ABD ve Fransa'dan yapımlar yarışıyor.

Festival, 15 Mayıs'ta İstanbul'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

