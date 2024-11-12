Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL
(İZMİR) – İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri hurda satmaya gittiğinde, elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.
Çıkan yangında hayatını kaybeden Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) için Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından Selçuk Tahsinağa Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Torbalı Açık Cezaevinden getirilen baba Hakan Akcan, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan ise çocuklarının cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Babanın kelepçeleri çıkarıldı
Baba Akcan, cenaze töreni öncesinde çocuklarının tabutlarını tek tek öptü. Cenaze namazı sırasında dikkati çeken ayrıntılardan biri ise jandarma ekiplerinin belirli bir sürenin ardından baba Akcan'ın kelepçelerini çıkarmaları oldu.
Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Cenaze namazı öncesinde ve sonrasında ise hayatını kaybeden beş kardeşin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze töreninin ardından beş kardeşin naaşı defnedilmek üzere Acarlar Mezarlığı'na götürüldü. Baba Hakan Akcan, burada düzenlenen defin törenine de katıldı. Baba Akcan, çocuklarının her birini kendisi defnetti.
Baba Hakan akçan, defin işlemi ve dua okunmasının ardından jandarma ekiplerince cezaevine götürüldü.
Cenazede bulunan bazı vatandaşlar ise Hakan Akcan'ın bir süre ev hapsinde bırakılmayıp cezaevine götürülmesine tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › 5 Kardeşin Cenazesi İzmir'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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