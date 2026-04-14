5. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali İçin Geri Sayım Başladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi öncülüğünde bu yıl 5'incisi düzenlenecek "Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali", 2 Mayıs'ta başlayacak. Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Biz Marmaris Belediyesi olarak kurumsal kimliğimizle başından beri festivalin destekçisiyiz. Daha kuvvetli olması adına da tüm gayretimizi göstereceğiz" dedi.

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi öncülüğünde "Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla yola çıkan 5. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin basın lansmanı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Bu yıl "Berrak Sözler, Kristal Tınılar: Serçe Limanı Cam Batığı'nın 1000. Yılı" temasıyla yapılacak festival, zengin etkinlik programıyla sanatseverlerle buluşacak. Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile usta davulcu Ferit Odman'ı ağırlayacak festivalde, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çok sayıda sanatsal etkinlik yer alacak.

Daha önce de Fazıl Say'ı ağırlayan festival, bu yıl 2–12 Mayıs günleri arasında yapılacak. Çok sayıda etkinliğin yer aldığı MKSF26'nın tanıtım toplantısı, MAKSAD Başkanı Angela Berker'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Taner Yiğit, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Marmaris Ticaret Odası, YDA Dalaman ve sponsor firmaların yetkililerinin katıldığı toplantıda ilk olarak detaylı program açıklandı. Ardından sponsorlara ve destek sunan basın mensuplarına plaket verildi.

"Geçen yol festival temalarını antik kentlerden esinlenerek seçmiştik"

MAKSAD Başkanı Angela Berker, 2022 yılından beri "Marmaris'i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla festival kimliğini ve programlarını oluşturmaya gayret ettiklerini belirtti. Berker, "Festival kimliğimizi ve programlarımızı da bu çerçevede oluşturmaya gayret ediyoruz. Festivalde yalnızca davet ettiğimiz sanatçılarla değil; aynı zamanda tema çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler ve antik yerleşim yerlerine verdiğimiz önem ile de anılmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Phoenix, Amos, Kastabos ve Kedreai antik kentlerini öne çıkarmış ve festival temalarını bu antik kentlerden esinlenerek seçmiştik. Bu yıl festivalin teması da Marmaris'in tarihine yakından bağlı bir başlık üzerinden kuruldu: Berrak Sözler, Kristal Tınılar: Serçe Limanı Cam Batığı'nın 1000. Yılı" diye konuştu.

"Başından beri festivalin destekçisiyiz"

Belediye Başkanı Acar Ünlü ise MAKSAD yöneticilerine ve sponsorlara teşekkür ederek, beşinci kez yapılacak festivalin Marmaris için çok önemli olduğunun altını çizdi. Ünlü, "Biz Marmaris'te sanatı daha görünür hale getirmek istiyoruz. Geldiğimiz günden itibaren de kültür ve sanata hep çok önem verdik. Bu festival Marmaris için çok kıymetli. Sürekliliği çok zor ama ısrarla devam ettirilmeye çalışılması ve her yıl katkı konarak yürütülmesi çok önemli. Biz Marmaris Belediyesi olarak kurumsal kimliğimizle başından beri festivalin destekçisiyiz. Daha kuvvetli olması adına da tüm gayretimizi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşma yapan diğer sponsor temsilcileri de tüm vatandaşları festivale davet etti.