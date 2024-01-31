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5 metreyi aşan karla mücadele: Köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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5 metreyi aşan karla mücadele: Köy yolu ulaşıma açıldı

5 metreyi aşan karla mücadele: Köy yolu ulaşıma açıldı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü'nde karla mücadele çalışmaları zor şartlarda sürüyor. Yoğun kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan köye, Artvin İl Özel İdaresi ekipleri iki gün süren çalışmayla ulaşabildi. Çığ düşmesiyle kar yüksekliği 5 metreyi aşan yolda, ekiplerin yoğun çabasıyla iş makineleriyle yol açılarak mahalleye ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

31.01.2024 23:50
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5 metreyi aşan karla mücadele: Köy yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Maden Köyü'nde karla mücadele çalışmaları zor şartlarda sürüyor.

Artvin İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Maden Köyü Çermik Mahallesine iki gün süren çalışmayla ulaşabildi. Dik vadiler arasından geçen yola çığ düşmesi sonucu kar yüksekliği 5 metreyi aştı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla iş makinalarının metrelerce boyunu aşan kar kütlelerinin arasından yol açarak mahalleye ulaşım sağlandı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

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