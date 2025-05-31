5. Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi Antalya'da

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek Uluslararası Tarım ve Gıda Kongresi, 23-24 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

TARGET'ten yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları süren kongre Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliği ve işbirliğiyle yapılacak.

Özel konu başlığı "Tarım ve gıda sisteminde yeni teknolojiler ve etik değerler" olan kongreye, bildiri başvuruları devam ediyor.

Oturum temalarının belirlenmeye başladığı kongrede, coğrafi işaretler bütün boyutlarıyla ele alınacak.

Öğrenci oturumu, tarım ve gıda sisteminde etik değerler farkındalığı yüksek olan meslek mensuplarının artmasına katkıda bulunmak amacıyla yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARGET Yönetim Kurulu ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, tarım ve gıda etiği alanlarında iz bırakacak bir kongre hazırlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Kongrede, uluslararası ve ulusal alanda pek çok akademisyen, uzman ve paydaşın yer alacağına aktaran Taluğ, "Kongremizde hem görüşlerini paylaşacaklar hem de katılımcılarla tanışma ve tartışma imkanı yakalayacaklar. Bu yönüyle etik değerler ile uygulamaların buluşma ve değerlendirilme noktası olacak kongremiz, aynı zamanda literatüre ve sektörlere önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Taluğ, kongrede tarım, gıda ve çevre alanlarını doğrudan etkileyen konular ile olguların gündeme geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunlara yönelik fikirleri, uygulamaları ve politikaları değerlendireceğiz. İklim krizi, biyoçeşitlilik, emek, örgütlenme, adil paylaşım, gıda güvenilirliği gibi konuların etik değerler ışığında ele alınması, bütün canlılar için yaşamsal önem arz etmektedir. Ortak geleceğimizi değerlendirirken ve şekillendirirken logomuzda da yer alan dört çiçekli yoncanın bütünleyicileri olan etik, emek, ekmek ve ekoloji kavramlarını odağımıza alacağız."

Bildiri özeti gönderimin süresinin 15 Ağustos'ta sona ereceğini bildiren Taluğ, tüm paydaşları kongreye davet etti.