5 yılda 58 milyon 798 bin 692 belge yenilenecek, en yoğun yıl 2029 olacak - Son Dakika
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5 yılda 58 milyon 798 bin 692 belge yenilenecek, en yoğun yıl 2029 olacak

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Gelecek 5 yıllık dönemde 45 milyon 568 bin 72 kimlik kartı ve 13 milyon 230 bin 620 sürücü belgesi olmak üzere toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek. 2029'da ise 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.

Türkiye genelinde gelecek 5 yıllık dönemde, 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si ise sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlatıldı ve 2 Ocak 2017'den itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldı.

Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016'dan itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.

Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287'si kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88'i sürücü belgesi, toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru alındı.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirlendi. Bu sürelerin sonunda geçersiz hale gelecek belgelerin yenilenmesi gerekiyor.

En fazla belgenin geçerlilik süresi 2029'da dolacak

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, 2026 sonuna kadar, geçerlilik süresi sona eren 112 bin 791'i kimlik kartı ve 374 bin 805'i sürücü belgesi, toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Gelecek 5 yıllık dönemde ise 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Yenilenmesi gereken belge sayısı 2027'de 10 milyon 804 bin 315, 2028'de ise 13 milyon 671 bin 443 olacak.

En fazla belge yenileme ihtiyacı 2029'da ortaya çıkacak. Söz konusu yılda 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.

Geçerlilik süresi dolacak belge sayısı 2030'da 8 milyon 376 bin 24, 2031'de 9 milyon 470 bin 261 olacak.

Süresi dolan belgelerin yenilenmesi için çağrı

Geçerlilik süresi yaklaşan kimlik kartları ve sürücü belgelerinin zamanında yenilenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine dikkati çekerek vatandaşlara belgelerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulunmuştu.

Geçerlilik süresi sona eren belgelerin resmi işlemlerde kullanılamaması nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin süresi dolmadan tamamlanması önem taşıyor.

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için "randevu.nvi.gov.tr" internet adresi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınabiliyor.

İlgili ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvurularak yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yeni belgeler, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.

Kaynak: AA
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