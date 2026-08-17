5. Zafer Günü Kutlandı

Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, "İşgalin Sona Ermesi ve Zafer Günü"nün 5. yıl dönümü kutlandı.

Ankara'daki büyükelçilik binasında düzenlenen etkinliğe, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Saniullah Farahmand, farklı siyasi partilerden ??milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Vekili Güneş Yeşildağ, Ankara'daki mukim yabancı misyon temsilcileri, çok sayıda sivil toplum kuruluşu yetkilisi ve davetliler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ABD işgaline ilişkin bir video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Farahmand, burada yaptığı konuşmada, bugünün çağdaş tarihleri açısından önemli olduğunu, savaşlar dönemini geride bıraktıklarını ve yeni bir dönem başlattıklarını söyledi.

"Geçtiğimiz beş yılın önemli kazanımlarından biri, mukaddes şeriatın uygulanması, ülkenin güvenliğinin ve bağımsız karar alma gücünün güçlendirilmesi ve istikrarın pekiştirilmesidir." diyen Farahmand, söz konusu güvenliğe yalnızca Afganların ihtiyacı olmadığını, bunun aynı zamanda bölgenin ve dünyanın ortak menfaati olduğunu dile getirdi.

Farahmand, "Güvenli, istikrarlı ve sorumlu bir Afganistan, bölgesel bağlantı, ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşturmakta ve ortak güvenlik tehditlerinin önlenmesi alanında yapıcı bir rol oynamaktadır." dedi.

Afganistan coğrafyasının olumsuz rekabet alanı değil, bağlantı, işbirliği ve ortak refah köprüsü olması gerektiğine inandıklarını belirten Farahmand, ülkesinin, bölgesel ekonomik ve transit işbirliklerinin geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve karşılıklı menfaatler temelinde ilişkilerin güçlendirilmesi için pratik çabalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Farahmand, şöyle devam etti:

"Dış politikamız dengeli etkileşim, karşılıklı saygı, müdahale etmeme ve ortak menfaatler ilkelerine dayanmaktadır. Afganistan, bütün ülkelerle olumlu, yapıcı, pragmatik ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak istemekte ve mevcut sorunların çözümünde en etkili yolun anlayış, etkileşim ve pratik işbirliği olduğuna inanmaktadır. Sürdürülebilir ilişkilerin güven inşası, ekonomik ortaklık ve sürekli etkileşim yoluyla daha da güçlendiğine inanıyoruz.

Biz, Afganistan'ın istikrarının yalnızca Afganların başarısı olmadığına; aynı zamanda bütün bölge için ekonomik büyüme, ticaret, enerji, transit ve güvenlik açısından önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Afganistan'ı daha istikrarlı, müreffeh ve gelişmiş hale getiren her adımın etkileri bölgenin ve dünyanın birçok ülkesine ulaşmaktadır."

Türkiye'nin, tarihi ve dostane politikası doğrultusunda, Afganistan'ın barışı, güvenliği, milli egemenliği ve kalıcı istikrarı konusunda çeşitli uluslararası ve bölgesel toplantılarda olumlu ve yapıcı tutumunu ortaya koyduğunu belirten Farahmand, Türkiye'nin Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yalnızca Afgan halkının değil, aynı zamanda bölgenin ve uluslararası toplumun da yararına olduğunu her zaman vurguladığını dile getirdi.

Farahmand, Türkiye'nin Türk Kızılay, TİKA, AFAD ve birçok yardım kuruluşları aracılığıyla, Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde ve alanlarında ihtiyaç sahibi insanların sorunlarının azaltılması, sağlık, gıda, acil yardımlar ve diğer insani ihtiyaçlar alanlarında değerli yardımlar gerçekleştirdiğini ve yardımlarını sürdürdüğünü aktardı.

Konuşmanın ardından geleneksel Afgan mutfağından yemekler ikram edildi.