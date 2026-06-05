50 günlük bebek annesini kaybetti, bacağı ampute edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin çadırına düzenlediği saldırıda annesini kaybeden ve bir bacağı ampute edilen 50 günlük Filistinli bebek Muhammed el-Hatib, yaşam mücadelesiyle başlayan hayatın zorluklarına direniyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde tedavi gören Muhammed bebek, İsrail saldırısında yaralanması nedeniyle elini de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Muhammed'in 2,5 yaşındaki büyük kardeşi Adem ise yerinden edilenlerin kaldığı kampta her gece "Annemi istiyorum." diye sayıklıyor.

Muhammed ve Adem bebeğin çektikleri sıkıntılar, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle çeşitli zorluklarla yaşamaya çalışan binlerce Filistinli çocuğun durumunu ortaya koyuyor.

"50 günlük bir bebek daha kaç ameliyata dayanabilir?"

Bebeklerin babası Adem el-Hatib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin son anlarını anlattı.

Hatib, "Çadırdaydık ve eşim Muhammed'i emzirmek için yakındaki akrabamızın çadırına gitti. Sonra bir anda İsrail uçağı çadırı 2 füzeyle hedef aldı." dedi.

Filistinli adam, "Oraya doğru koştum ama çadırı bulamadım. Bulduğumda hanımımın kucağında bebeği tutarken şehit olduğunu gördüm. Muhammed'i onun altından aldım, vücudu aldığı ağır yaralardan titriyordu ve sağ bacağı tamamen kopmuştu." diye konuştu.

Hatib, "Eşim hala doğumun ardından iyileşme sürecineydi, sadece 50 gün önce doğum yapmıştı. Onu bir anda kaybettim ve şimdi ise oğlumun elini de kaybetmesinden korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Oğlunun Gazze dışında tedavi olmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Hatib, "Her gün yeni bir ameliyat geçiriyor. Doktorlar elinin kesilme riski olduğunu söylüyor. 50 günlük bir bebek daha kaç ameliyata dayanabilir?" şeklinde konuştu.

Hatib, "Bu çocuk annesiz ve bir bacağı olmadan hatta belki bir eli de olmadan büyüyecek, hayatından geriye ne kalacak?" sözleriyle serzenişte bulundu.

"Bu çocuğun suçu ne ki, annesiz ve bacağı olmadan hayata gözlerini açıyor?"

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, Muhammed bebeğin çektiği sıkıntıların Gazze'deki Filistinli çocukların İsrail saldırıları nedeniyle çektiği "sıkıntıların bir örneği" olduğunu söyledi.

Ferra, "Burada barındıkları çadır bombalandığı sırada annesinin kucağında beslenme hakkından faydalanan bir bebekten bahsediyoruz. Annesi orada hayatını kaybetti, kendi de sol bacağını. Sol elinin kurtarılması için de bir dizi ameliyattan geçiyor." şeklinde konuştu.

"Bu çocuğun suçu ne ki, annesiz ve bacağı olmadan hayata gözlerini açıyor?" şeklinde tepkisini gösteren Filistinli doktor, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle çocukların ağır bedeller ödediğini vurguladı.

Ferra, İsrail saldırılarında Gazze'de yaklaşık 22 bin çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bunun Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısının 3'te birine denk geldiğine vurgu yaptı.

Gazze'de binlerce çocuğun yaralandığına ve sakat kaldığına dikkati çeken Ferra, on binlerce Filistinli çocuğun ebeveynlerinden birini veya ikisini birden kaybettiğini, bu sebeple de psikolojik travmalar yaşadığını sözlerine ekledi.

İsrail, 450'si bebek olmak üzere 21 binden fazla çocuğu öldürdü

İsrail'in şiddetli saldırılarla hedef alarak ciddi yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi'nde çocuklar aileleri ve sevdiklerinin yanı sıra yüz binlercesi de evlerini, okullarını ve oyun alanlarını kaybederek barınma merkezlerinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 450'si bebek olmak üzere 21 binden fazla çocuğu öldürdü, 200'den fazla çocuk da açlık ve yetersiz beslenme gibi zorlu yaşam şartları nedeniyle yaşamını yitirdi.

İsrail saldırılarında Gazze'deki yaklaşık 58 bin çocuk annebabasından birini veya ikisini birden kaybetti ve binlerce çocuk engelli kaldı.

Binlerce Filistinli çocuğu ise yaşadığı ağır psikolojik travmalar nedeniyle belirsiz bir gelecek bekliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 73 bin Filistinli hayatını kaybetti, 173 binden fazlası da yaralandı.