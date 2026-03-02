Yenişehir Belediyesi'nden Çevreci Belediyecilik Hamlesi: 50. Yıl Semt Pazarı Açılışa Gün Sayıyor - Son Dakika
Yenişehir Belediyesi'nden Çevreci Belediyecilik Hamlesi: 50. Yıl Semt Pazarı Açılışa Gün Sayıyor

02.03.2026 15:30  Güncelleme: 16:18
Yenişehir Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde yapımını tamamladığı yeni nesil semt pazarını 8 Mart'ta hizmete açıyor. Çevre dostu sistemler ve sosyal donatıların yer aldığı proje, bölgenin çehresini değiştiriyor.

(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi, 50. Yıl Mahallesi'nde yapımını tamamlanan yeni nesil semt pazarı ile bölgenin çehresini değiştiriyor. Sadece bir alışveriş alanı değil, aynı zamanda çevre dostu sistemleri ve sosyal donatılarıyla bir yaşam merkezi olarak tasarlanan proje, açılışa gün sayıyor.

Yenişehir 50. Yıl Mahallesi, modern ve çevreci bir pazar alanına kavuşmak için gün sayıyor. Yapımı tamamlanan pazarın çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bölgeye değer katacak sosyal ve yeşil alan projeleri de eş zamanlı olarak hayata geçiriliyor.

Vatandaşların pazara güvenli ve rahat bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Bu doğrultuda 27308 ve 27231 sokaklarda asfalt serimi ve kaldırım imalatları tamamlandı. Bölgeye hizmet edecek şekilde oluşturulan otopark alanlarıyla da hem trafik akışının düzenlenmesi hem de park sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çevre dostu tasarım ile yağmur suyu hayat buluyor

Projenin en dikkati çekici özelliği, sürdürülebilir çevre yönetimi anlayışıyla inşa edilmiş olması olarak öne çıkıyor. Pazar yerinin çatı yüzeyinde biriken yağmur suları, özel bir depolama sisteminde toplanıyor. Toplanan su, pazar çevresindeki ağaçların ve yeşil alanların sulanmasında kullanılarak ciddi bir su tasarrufu sağlıyor.

Pazar yerinin hemen yanında, mahalle sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunacak bir spor alanı da inşa ediliyor. Mini basketbol potası ve mini futbol kalelerinin yer aldığı saha, özellikle çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı. Çocuk spor sahasının yapım çalışmaları devam ederken, alanın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında pazar yeri çevresi adeta yeşil bir koridora dönüştürülüyor. Bölgede; 13 turunç, 14 jacaranda, 7 leylandi, 10 kauçuk, 35 cotoneaster, 100 defne dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca pazar alanında toplanan yağmur suları, yan tarafta oluşturulan bitki ceplerinde değerlendirilecek. Bu alanlara 140 bodur kartopu ve pazar çevresini kaplayacak 50 adet yasemin bitkisi dikilerek estetik ve ekolojik bir bütünlük sağlandı.

8 Mart'ta açılış yapılacak

Mahallenin önemli ihtiyaçlarından biri olan 50. Yıl Semt Pazarı'nın 8 Mart Pazar günü resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Açılış öncesi son hazırlıklar sürdürülürken, proje tamamlandığında 50. Yıl Mahallesi modern, güvenli, çevreci ve sosyal yaşamı destekleyen örnek bir pazar alanına kavuşmuş olacak.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sosyal ve çevreci belediyecilik anlayışına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz Yenişehir'de sadece bugünü değil, yarını da planlıyoruz"

"Biz Yenişehir'de sadece bugünü değil, yarını da planlıyoruz. 50. Yıl Semt Pazarı'mızı klasik bir pazar alanı olarak değil, çevreye duyarlı, su tasarrufu sağlayan, çocuklarımızın güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanları barındıran bir yaşam merkezi olarak tasarladık. Yağmur suyunu toplayarak yeniden doğaya kazandıran sistemimizle hem kaynaklarımızı koruyor hem de sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızı hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 50. Yıl Mahallemize kazandırdığımız bu modern pazar alanı, çevre düzenlemesi, spor alanı ve yeşil dokusuyla örnek bir proje olacak."

Kaynak: ANKA

