53 Günlük Bebek Zatürre Tedavisi İçin Konya\'ya Sevk Edildi

Güncel

Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve zatürre tedavisi gören 53 günlük bebek, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, zatürre tedavisi devam eden Nur Hannura'nın ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bebek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine nakledildi.