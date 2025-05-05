53. Yılda 3 Fidan Anma Etkinliği Kadıköy'de Düzenlenecek

(İSTANBUL) - Devrimci gençlik önderleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 53'üncü yılında Kadıköy'de düzenlenecek "Tam Bağımsız Türkiye Yolunda 3 Fidan" programı ile anılacak.

Türk solunun sembol isimleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 6 Mayıs Salı günü (yarın) saat 20.00'de Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) gerçekleştirilecek programda anılacak.

"Tam Bağımsız Türkiye Yolunda 3 Fidan" başlığıyla gerçekleşecek anma etkinliğine Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş'in yanı sıra Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın yol arkadaşlarından Hacı Tonak, eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Deniz Gezmiş'in üniversite arkadaşı Celal Doğan ile 68'liler Vakfı kurucularından Turgut Ünlü, Celal Ülgen ve Ali Işık konuşmacı olarak katılacak.

Programda sanatçı Özgür Kıyat da dinletisiyle yer alacak.

Anma kapsamında düzenlenen "Üç Fidan: Deniz, Yusuf, Hüseyin" başlıklı sergi, 6-20 Mayıs günleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nin 4. kat fuaye alanında ziyarete açık olacak.