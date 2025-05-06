53 Yılda Değişmeyen Mesaj: Kardeşlik

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilişlerinin 53'üncü yılında anarak, "İdam sehpasından 'Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği' diye haykıran sesleri, halkların eşitliğine, özgürlüğüne ve ortak geleceğine dair devrimci bir vasiyetti. Denizlerden Mazlumlara…Bu coğrafyada halkların ortak mücadelesi, nehrin yatağını çizdi" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın resmi sosyal medya hesabından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilişlerinin 53'üncü yılında andığı bir mesaj paylaştı. Bakırhan, ifadeleri kullandı:

"Bugün 6 Mayıs. Üç Fidan'ın – Deniz Gezmiş'in, Hüseyin İnan'ın ve Yusuf Aslan'ın – idam edilişinin üzerinden tam 53 yıl geçti. İdam sehpasından 'Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği' diye haykıran sesleri, halkların eşitliğine, özgürlüğüne ve ortak geleceğine dair devrimci bir vasiyetti. Denizlerden Mazlumlara… Bu coğrafyada halkların ortak mücadelesi, nehrin yatağını çizdi. İşte biz, o yatağın suyuyuz. Biz, bu mirasın taşıyıcılarıyız. Sayın Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı, işte tam da bu mirasın devamıdır. Bu çağrı, Türk ve Kürt halklarının eşit, özgür ve onurlu bir yaşamı birlikte kurma çağrısıdır."