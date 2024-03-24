532 yıllık imarette Hacivat Karagöz oyunu - Son Dakika
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532 yıllık imarette Hacivat Karagöz oyunu

532 yıllık imarette Hacivat Karagöz oyunu

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 532 yıllık imaret geleneğini yeniden canlandırıyor. Gülbahar Hatun İmaretinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, hacivat karagöz oyununu ilgiyle izledi. İmaret, ramazan boyunca misafirlerini ağırlayarak vakıf kültürünü gelecek nesillere aktarıyor. İftar programı öncesi düzenlenen etkinlikte çocuklara oyuncak hediye edildi.

24.03.2024 21:16
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532 yıllık imarette Hacivat Karagöz oyunu

TOKAT - Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 532 yıllık imaret geleneği yeniden yaşatılıyor. Gülbahar Hatun İmaretine gelen çocuklar hacivat karagöz oyununu ilgiyle izledi.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gülbahar Hatun İmareti ramazan boyunca misafirlerini ağırlıyor. 532 yıllık vakıf kültürü gelecek nesillere aktarılıyor. Bölge müdürlüğü bursiyerleri imaretin misafiri oldu. İftar programı öncesi oynanan hacivat karagöz oyununu çocuklar ilgiyle izledi. Program sonrası çocuklara da oyuncak hediye edildi.

İmaret hakkında bilgiler veren Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan, imarette hergün farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Vakıf, Tokat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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