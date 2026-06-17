54 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika
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54 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon

54 İl\'de Suç Örgütlerine Operasyon
17.06.2026 18:00
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada suç örgütlerini övücü paylaşım yapan 258 kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanlığı, 54 ilde sosyal medya platformları üzerinden "tetikçi ve suç örgütlerini övücü" paylaşım yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 258 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, sosyal medya platformları üzerinden "tetikçi ve suç örgütlerini övücü" paylaşım yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Yozgat, Bitlis, Niğde, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Çanakkale, Muğla, Adıyaman, Edirne, Kütahya, Isparta, Karaman, Bayburt, Kayseri, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Yalova, Uşak, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Tunceli, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Ardahan ve Van'daki operasyonlarda 258 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi" temin etme ya da "tetikçilik işi" yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları saptandı. Ayrıca, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri, sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 54 İl'de Suç Örgütlerine Operasyon - Son Dakika

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