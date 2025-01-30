56 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi - Son Dakika
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56 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesine Eklendi

SGK, 43'ü yerli 56 ilacı geri ödeme listesine alarak hastalara şifa olacağını duyurdu.

30.01.2025 12:50
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan düzenlemeyle 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 56 ilaç içerisinde 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı, 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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