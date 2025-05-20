(MANİSA)- Akhisar Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, 566. Çağlak Festivali, Şeyh İsa'yı anma töreniyle başladı.

566. Çağlak Festivali başladı. Festivalin doğuşuna ilham olan 15. yüzyıl Türk alimi Şeyh İsa'nın türbesi başında gerçekleştirilen anma programına, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Akhisar Kaymakamı Mustafa Can, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan, Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesinde Akhisar Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Şeyh İsa Camii'ne kadar süren yürüyüşün ardından, dualar okundu ve konuşmalar gerçekleştirildi.

"Geçmiş ile geleceğin buluştuğu bir festival haline gelmiştir"

Başkan Besim Dutlulu, festivalin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir miras olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"566 yıldır süregelen, Türkiye'nin en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Akhisar Çağlak Festivali'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Bu festival yalnızca bir eğlence değil, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir ilimin, inancın, birliğin ve kültürel mirasın simgesidir. ve bugün burada, bu anlamlı geleneğin doğmasına vesile olan çok kıymetli bir ismi, Akhisarlı Şeyh İsa'yı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugün Akhisar'ımızda bir mahallede, camimizde ve okulumuzda adını yaşattığımız Şeyh İsa, yalnızca geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de önemli bir değeri olmaya devam edecektir. Bizler de Akhisar Belediyesi olarak, tarihin bize verdiği sorumlulukla bu köklü mirası yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çağlak Festivali geçmiş ile geleceğin buluştuğu bir festival haline gelmiştir. Bu anlamlı festivale katkı sunan valiliğimize, kaymakamlığımıza, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'e, emniyet ve zabıta teşkilatımıza, özveriyle çalışan belediye emekçilerimize ve her zaman yanımızda olan kıymetli Akhisar halkına yürekten teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle, 566. Çağlak Festivali'mizin Akhisar'ımıza, Manisa'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte nice yıllar bu kültürü yaşatmaya devam etmemiz dileğiyle."

"Sizlerle olmaktan çok mutluyum"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise Çağlak Festivali gibi kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekerek Akhisar Belediyesi'ne teşekkür etti ve festivallere olan desteklerinin süreceğini belirtti. Zeyrek, "Çağlak Festivali'nin açılışında sizlerle olmaktan çok mutluyum. Ne mutludur ki her yıl büyüyen bu festivalimiz vatandaşların da katılımıyla dolu dolu bir festival olarak gerçekleşiyor. Şeyh İsa hazretleri dönemin ilim bilim alimlerinden biriydi. Bu bir festivalden daha öte kültürel miraslarımızın yarınlara taşınması açısından da çok önemli. Bu festivalin hazırlanmasında emeği olan Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda hatıra fotoğrafları çekildi ve vatandaşlara geleneksel keşkek yemeği ikram edildi.