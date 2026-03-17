"57. Alay" için Tekirdağ'dan yola çıkan gönüllüler Gelibolu'ya geldi

17.03.2026 22:22
Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak amacıyla 5 gün önce Tekirdağ'dan yürüyerek yola çıkan gönüllüler, Gelibolu'ya ulaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılmak üzere Tekirdağ'dan yola çıkan gaziler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan 57. Alay Yürüyüş Komitesi, ellerinde Türk bayrakları ve flamalarla ilçeye geldi.

Atatürk Caddesi'nden kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen ekip, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Emel Okandan ve yönetim kurulu üyeleri, çiçeklerle karşıladı.

"Bayrak Yürüyüşü"nü 16. kez gerçekleştiren 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, Gelibolu'ya gelirken her zaman heyecanlı olduklarını söyledi."

Cepheye geldiklerini düşünerek yürüdüklerini belirten Yılmaz, "Bayrağımızı, kutsalımızı, korumak zorundayız. 57. Alay, Çanakkale muharebelerinde bayrağını, toprağını korumak için şehit oldu. Bu ruhu taşımak için 5 gün süren bu mücadeleyi veriyoruz." dedi.

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hasan Koru da 16 yıldır hiç aksatmadan yürüyüşe katıldığını dile getirerek, "Elimde Atamın portesiyle yürürken kendimi daha dinç hissediyorum. Gittiğim yerin maneviyatını ve kutsallığını bildiğimden sağlığım elverdiği sürece bu yürüyüşümü sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: AA

Çanakkale, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek Tartışma yaratan iş ilanı: Yöneticisiyle haşır neşir olabilecek

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
