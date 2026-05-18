"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketindeki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.
Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › 57 Şüpheli İBB İhalelerinde Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?