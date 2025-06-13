59. Uluslararası Kiraz Festivali Tekirdağ'da Coşkuyla Başladı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'da bu yıl 59'uncusu düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in katılımıyla gerçekleşti. Başkan Yüceer, "Bu festival bizim için sadece bir tarım ürününün kutlandığı bir etkinlik değil; tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz, birliğimiz ve beraberliğimizdir" dedi.

59. Uluslararası Kiraz Festivali, Naip Mahallesi'nde Tekirdağlıların yoğun ilgisiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Yüceer konuşmasında, Kiraz Festivali'nin mütevazı bir başlangıçla Naip'te doğduğunu, ancak yıllar içinde Tekirdağ'ın tüm mahallelerine, ülkenin dört bir yanına ve hatta yurtdışına taşan büyük bir şenliğe dönüştüğünü söyledi. Yüceer, "Bu festival bizim için sadece bir tarım ürününün kutlandığı bir etkinlik değil; tarihimiz, kültürümüz, geleneğimiz, birliğimiz ve beraberliğimizdir" diye konuştu.

"Köklerinden güç almayan, toplum geleceğe emin adımlarla yürüyemez"

Yüceer, geçmişle bağ kurmanın önemine de dikkat çekterek, "Bizim için tarihimiz kıymetlidir. Köklerinden güç almayan, geleneklerini yaşatmayan hiçbir toplum geleceğe emin adımlarla yürüyemez. Bu geleneği yaşatıyor olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Her yaşa hitap eden etkinlikler

Festivalin içeriğine de değinen Yüceer, sergilerden konserlere, spor müsabakalarından yarışmalara kadar her yaş grubuna hitap eden kapsamlı bir program hazırlandığını belirterek, "Bu şenlik, hem tarihimizle bağ kuracağımız hem de geleceğe umutla yürüyeceğimiz bir ortam sunuyor" ifadesini kullandı.

"Nice 59'larda yeniden buluşmak dileğiyle"

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Süleymanpaşa Belediyesi olmak üzere tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Yüceer, konuşmasını, "Bol eğlenceli, bol neşeli, birlik ve huzur dolu bir festival diliyorum. Nice 59'larda yeniden buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum" sözleriyle tamamladı.

Festival süresince Tekirdağ'ın çeşitli noktalarında etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.