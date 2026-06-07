6 Belde ve 362 Mahallede Ara Seçimler Yapılıyor - Son Dakika
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6 Belde ve 362 Mahallede Ara Seçimler Yapılıyor

07.06.2026 09:53  Güncelleme: 11:26
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Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 belde ile 362 mahallede belediye başkanı, meclis üyesi, muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, 17.00'de sona erecek. 27 siyasi parti yarışıyor.

(ANKARA) - Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin, 362 mahallede ise muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için ara seçim yapılıyor. 6 belde ve 362 mahallede saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, sandık başına gidildi. Oy verme işlemi saat 08.00'de başladı, sandıklar saat 17.00'de kapanacak.

Seçimlerde, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

Ara seçimlere 27 siyasi parti katılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimiyle birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 6 Belde ve 362 Mahallede Ara Seçimler Yapılıyor - Son Dakika

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