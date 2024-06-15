6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması Ödül Töreni ve Galası Gerçekleştirildi

Güncel

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "6. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması"nın ödül töreni ve galası Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Türk Telekom Opera Salonu Sahnesi'nde yapıldı.

Ödül töreni,"15. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" kapsamında düzenlenerek kazananların ödülleri jüri tarafından takdim edildi.

Açılışta konuşan DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, "İstanbul'un iki yakasında devam eden yoğun sanat programlarını geride bırakıyoruz. Festivalimizde yer alan bütün eserlerimizin biletleri hızla tükendi. Yüksek sanatsal kalitesiyle İstanbul Devlet Opera ve Bale festivalimiz bugün itibarıyla 15 bin seyirciye ulaşmıştır." dedi.

Etkinliğin sponsoru Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık ise sanatın gücüne inandıklarını ve bu nedenle firmanın adının bale ile birlikte anılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

AKM ile Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yapılan ve 10 Haziran'da başlayan yarışmada, kızlar ve erkeklerde büyükler ve küçükler olmak üzere 4 kategoride ödüller verildi.

"Küçükler Kızlar" dalında birinciliği Mavisu Tuğrul, "Küçükler Erkekler"de ise birinciliği Adilzhan Rakhmanov ve Hüseyin Sefa Korkmaz elde etti.

"Büyükler Kızlar" kategorisinde de birinciliği Riine Sasaki ve Nilay Tahiroğlu, "Büyükler Erkekler"de de birinciliği Ervin Zagidullin aldı.

Türksoy Özel Ödülü'ne Alyona Tatsenko, Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü'ne Milina Fidan Özbek layık görüldü.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2008'den bu yana iki yılda bir düzenlediği yarışmada bu yıl 38 aday yarıştı.

Yarışmanın jüri başkanlığını Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Jae Keun Park, başkan yardımcılığını Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu Genel Müdürü Sergey Usanov üstlenirken, jüri üyeleri ise Meriç Sümen, Tadeusz Matacz, Aisulu Tokombayeva, Evinç Sunal, İnci Kurşunlu, Beyhan Murphy ve Mihaela Vieru'dan oluştu.