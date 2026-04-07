Ayvalık, 6. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri'ne Ev Sahipliği Yapacak

07.04.2026 09:32  Güncelleme: 10:51
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fakir Baykurt'a ithaf edilen 6. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ayvalık'ta gerçekleştirilecektir. Etkinlikte eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli konular ele alınacak.

(BALIKESİR) - Türk edebiyatının toplumcu gerçekçi akımının öncü isimlerinden, yazar ve eğitimci Fakir Baykurt'a ithaf edilen 6. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, Atölye Kültür Sanat organizasyonu ve Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

6. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri, 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ayvalık'ta düzenlenecek. İlki 2021 yılında yapılan ve geride kalan beş yılda çok sayıda sanatçı, yazar, gazeteci ve bilim insanını ağırlayan etkinlik dizisi, bu yıl altıncı kez katılımcılarla buluşacak. Program kapsamında Köy Enstitüleri deneyimi üzerinden başta eğitim olmak üzere bilim, kültür ve sanat alanlarında çeşitli başlıklar ele alınacak.

Etkinlikler, 11 Nisan'da Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde başlayacak. Açılış gününde yönetmen Ezel Akay, yazar Barış İnce ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Program, 11 Nisan Cumartesi günü Nejat Uygur Sahnesi'nde "Yan Rol" isimli tiyatro gösterimiyle devam edecek.

Etkinliğin ikinci ve son günü olan 12 Nisan'da ise Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde "Kitabın Rüyası" belgesel gösteriminin ardından düzenlenecek panele, yazar Latife Tekin, yazar Aslı Atasoy ile gazeteci ve yazar Kadri Gürsel katılacak.

Ergin, Köy Enstitüleri'nin önemine dikkati çekerek, bu mirasın bugüne ışık tutan yönlerinin tartışılmasının değerli olduğunu ifade etti. Ergin, her yıl Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümünde önemli isimleri Ayvalık'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, kenti bir kültür şehri yapma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Köy Enstitüleri, Fakir Baykurt, Etkinlik, Edebiyat, Kültür, Güncel, Bilim, Sanat, Son Dakika

Advertisement
