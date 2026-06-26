6 Nisan 1920: Erdoğan ve Bakanların Yoğun Programı - Son Dakika
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6 Nisan 1920: Erdoğan ve Bakanların Yoğun Programı

26.06.2026 09:10
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ANADOLU AJANSI

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni ile İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakırköy Medeni Berk İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni ile 7. Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Sakarya/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dijital Çağda Rekabet Politikaları toplantısına, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Ankara/09.00/İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı sanayi ürün istatistiklerini ve Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile bir araya gelecek.

(Ottava) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri" başlıklı yazma eser sergisinin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "İslam Üniversiteleri Rektörleri 1. İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Gaziantep/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na I Grubu'nda Norveç-Fransa ve Senegal-Irak maçlarıyla devam edilecek.

(Boston/Toronto/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Basketbol Spor Lisesi'nin (Turkcell BGM) karne törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Kültür, Karne, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 6 Nisan 1920: Erdoğan ve Bakanların Yoğun Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 Nisan 1920: Erdoğan ve Bakanların Yoğun Programı - Son Dakika
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