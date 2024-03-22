6 Şubat Depremi Kızıl İn Mağarasının Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
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6 Şubat Depremi Kızıl İn Mağarasının Çökmesine Neden Oldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kızıl İn Mağarası, 6 Şubat depremleri sonucunda kısmen çöktü. Mağara, Fırat Nehri'nin kıyısında ve bölgenin en büyük mağarası olarak biliniyor. Mağaranın çökmesiyle birlikte tavanında çökmeler meydana geldi ve bazı bölgelerde hasar oluştu.

22.03.2024 19:51
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6 Şubat Depremi mağaranın çökmesine neden oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin köyünün altında, Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Kızıl İn Mağarası'nda 6 Şubat depremlerinde çökme meydana geldi.

Fırat Nehri üzerinde bulunan mağaraların en büyüğü olan ve Kızılin köyünün ismini aldığı 'Kızıl İn' mağarasının 6 Şubat depremlerinde kısmen çöktüğü görüldü. 2007 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen Kızıl İn Mağarası'nın tavanında yer yer çökmeler meydana geldi. Nehir kenarında bulunan ve köyün altına doğru yaklaşık 70-80 metre kadar ilerleyen mağara bölgenin en büyük mağarası olarak biliniyor.

Fırat Nehrinin kıyısında bulunan Gümüşkaya Köyü Muhtarı Hasan Ünlü, "6 Şubat depreminde bu mağara yıkıldı. Mağaranın içindeki bazı bölgelerde çökme meydana geldi. Bölgenin en uzun ve en büyük mağarasıdır. Burası bir in'dir. Kızılin köyünün ismi bu in'den gelmektedir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 6 Şubat Depremi Kızıl İn Mağarasının Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 Şubat Depremi Kızıl İn Mağarasının Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
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