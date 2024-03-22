6 Şubat Depremi Kızıl İn Mağarasının Çökmesine Neden Oldu

6 Şubat Depremi mağaranın çökmesine neden oldu
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesi Kızılin köyünün altında, Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan Kızıl İn Mağarası'nda 6 Şubat depremlerinde çökme meydana geldi.
Fırat Nehri üzerinde bulunan mağaraların en büyüğü olan ve Kızılin köyünün ismini aldığı 'Kızıl İn' mağarasının 6 Şubat depremlerinde kısmen çöktüğü görüldü. 2007 yılında Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenen Kızıl İn Mağarası'nın tavanında yer yer çökmeler meydana geldi. Nehir kenarında bulunan ve köyün altına doğru yaklaşık 70-80 metre kadar ilerleyen mağara bölgenin en büyük mağarası olarak biliniyor.
Fırat Nehrinin kıyısında bulunan Gümüşkaya Köyü Muhtarı Hasan Ünlü, "6 Şubat depreminde bu mağara yıkıldı. Mağaranın içindeki bazı bölgelerde çökme meydana geldi. Bölgenin en uzun ve en büyük mağarasıdır. Burası bir in'dir. Kızılin köyünün ismi bu in'den gelmektedir" dedi.
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