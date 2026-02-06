6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Gaziantep'te Hayatını Kaybedenler Anıldı

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler gözyaşları ve dualarla anıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti.
Depremde 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi önünde gerçekleştirilen anmaya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.
Depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu; okunan selanın ardından dualar edildi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
