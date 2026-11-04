6 suç kaydı bulunan Tolga Çelik, Nevşehir'de kadına tokat attığı için tutuklandı - Son Dakika
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6 suç kaydı bulunan Tolga Çelik, Nevşehir'de kadına tokat attığı için tutuklandı

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6 suç kaydı bulunan Tolga Çelik, Nevşehir\'de kadına tokat attığı için tutuklandı
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Nevşehir'de kaldırımda bekleyen 46 yaşındaki kadına tokat atan Tolga Çelik, güvenlik kameralarından tespit edilerek tutuklandı. Şüphelinin biri kasten yaralama olmak üzere 6 suç kaydı bulunduğu, kadında işitme kaybı, basit müdahaleyle giderilemeyen yaralanma oluştuğu belirlendi.

NEVŞEHİR'de bir marketin önünde kaldırımda bekleyen S.E. (46) isimli kadına tokat atan Tolga Çelik'in (38) polis ekipleri tarafından yakalandığı ana ilişkin görüntüsü ortaya çıktı. Şüphelinin biri 'kasten yaralama' olmak üzere 6 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Olay, önceki gün Nevşehir merkez Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin önünde kaldırımda bekleyen S.E. isimli kadına yürüyerek yaklaşan kişi, aniden sol kulağının olduğu bölüme sert bir tokat attı. Hiç tanımadığı kişiden gelen şiddetli darbeyle neye uğradığını şaşıran ve büyük şok yaşayan kadın acı içinde kalırken, saldırgan soğukkanlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu S.E., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENEREK YAKALADI

İhbarın ardından Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki tüm güvenlik kameralarını tarayan polis, saldırganın biri 'kasten yaralama' olmak üzere 6 farklı suçtan kaydı bulunan Tolga Çelik olduğunu tespit etti. Ekipler, yerini belirledikleri Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddeden Tolga Çelik, kolunun yanlışlıkla çarptığını iddia etti. Mağdur S.E.'nin ise sağlık kontrolünde darba bağlı işitme kaybı ve basit müdahaleyle giderilemeyecek yaralanması olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.E., olayın şokunu atlatamadığını, konuşmak istemediğini belirtti.

Kaynak: DHA
İşitme KaybıTolga ÇelikNevşehir3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: 6 suç kaydı bulunan Tolga Çelik, Nevşehir'de kadına tokat attığı için tutuklandı - Son Dakika
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