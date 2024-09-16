6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Güncel

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü üyesi 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara" devam edildiği belirtilerek, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.