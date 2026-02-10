Sinemanın Kısa Hali 6. Kez Bornova'da Buluşuyor

(İZMİR) - 24–26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri için başvurular başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'yı sanatın, özgür ifadenin ve genç sinemacıların buluşma noktası haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, 24–26 Nisan tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı kısa filmler Bornova'da izleyiciyle buluşurken, genç sinemacılar için önemli bir paylaşım ve üretim alanı oluşturulacak.

Festivale katılmak isteyen yönetmen ve yapımcılar, 10–15 Şubat tarihleri arasında basvuru.bornova.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başkan Eşki: "Bornova sanatın ve özgür ifadenin kenti"

Başkan Ömer Eşki, kültür ve sanata verilen önemin altını çizerek, "Kısa Film Günleri, genç sinemacıların sesini duyurabildiği çok kıymetli bir alan. Bornova'yı sanatla, sinemayla ve özgür ifadeyle anılan bir kent haline getirmeye kararlıyız" dedi.