6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri'ne 72 Ülkeden 1417 Film Başvurusu

21.02.2026 11:20  Güncelleme: 13:33
Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 6. Uluslararası Bornova Kısa Film Günleri, bu yıl da uluslararası ölçekte büyük ilgi gördü. 24-25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için tam 72 ülkeden 1417 film başvurusu yapıldı. Başvuruların sona erdiği açıklanırken, organizasyona gösterilen yoğun ilgi dikkati çekti.

Festival, Bornova'yı bir kez daha sinemanın evrensel diliyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkan Eşki: "Bornova, sanatın ve genç sinemacıların buluşma noktası"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, festivale gösterilen yoğun ilginin Bornova'nın kültür ve sanat alanındaki iddiasını ortaya koyduğunu belirterek, "72 ülkeden 1417 film başvurusu almak bizim için büyük bir gurur. Bu tablo, Bornova'nın uluslararası alanda sanatın güçlü bir adresi haline geldiğini gösteriyor. Genç sinemacıları desteklemeye ve Bornova'yı kültürle, sanatla büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Eşki, sinemanın farklı kültürleri bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu vurgulayarak, festivalin yalnızca bir yarışma değil aynı zamanda kültürel bir buluşma platformu olduğunu ifade etti.

Başvurular sona erdi, heyecan başlıyor

"Başvurular sona ermiştir. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz." mesajıyla duyurulan süreçte, festival komitesi şimdi ön jüri değerlendirmelerine hazırlanıyor."

Nisan ayında üç gün boyunca Bornova'da sinema dolu bir atmosfer yaşanacak; kısa film gösterimleri, söyleşiler ve etkinliklerle kent, uluslararası sanatçıları ve sinemaseverleri ağırlayacak.

Kaynak: ANKA

