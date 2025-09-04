Denizde korku dolu anlar! Tam 1200 metre sürüklenen 6 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.
Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik'e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi. Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.
