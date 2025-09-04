Denizde korku dolu anlar! Tam 1200 metre sürüklenen 6 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı - Son Dakika
Denizde korku dolu anlar! Tam 1200 metre sürüklenen 6 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

04.09.2025 23:09
Mersin'de 6 yaşındaki bir çocuk denizde akıntıya kapılarak tam 1200 metre sürüklendi. Çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1200 metre açıkta kurtarılırken; o anlar kameralara yansıdı.

Mersin'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesi sahilinde babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK 1200 METRE SÜRÜKLENDİ

Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik'e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı.

KURTARILMA ANLARI KAMERALARDA

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi. Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

