6 Yaşındaki Çocuk İçin Adli Soruşturma

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Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde hayatını kaybeden 6 yaşındaki M.N.B'nin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Oğulcuk Mahallesi'nde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne getirilen 6 yaşındaki M.N.B. isimli çocuğun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."