60 yaşındaki bisiklet tutkunu kalp rahatsızlığını sporla atlattı - Son Dakika
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60 yaşındaki bisiklet tutkunu kalp rahatsızlığını sporla atlattı

Edirne'de yarım asırdır bisiklet süren ve düzenli spor yapan 60 yaşındaki Özcan Ceylan, geçen yıl yaşadığı kalp rahatsızlığını yine spor yaparak atlattı. Dayısının hurdaya ayırdığı bisikleti onararak ilk kez pedal çevirmeye başlayan Ceylan, 50 yılı aşkın süre iş ve sosyal yaşamında bisikletten vazgeçmedi. Bisiklet ve düzenli spor sayesinde sağlıklı bir yaşam süren Ceylan, geçen yıl Lalapaşa ilçesinde düzenlenen tur esnasında kalp krizi geçirdi. Rahatsızlığının ardından da bisikletten vazgeçmeyen Ceylan sporla iç içe yaşamıyla sağlığına kavuştu.

10.05.2024 11:32
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Edirne'de yarım asırdır bisiklet süren ve düzenli spor yapan 60 yaşındaki Özcan Ceylan, geçen yıl yaşadığı kalp rahatsızlığını yine spor yaparak atlattı.

Dayısının hurdaya ayırdığı bisikleti onararak ilk kez pedal çevirmeye başlayan Ceylan, 50 yılı aşkın süre iş ve sosyal yaşamında bisikletten vazgeçmedi.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğünde çalışırken 30 yıl boyunca işe bisikletle giden Ceylan, emekli olduktan sonra da bu spordan kopmadı.

Günlük işlerini bisikletle halleden Özcan, genel sekreterliğini yaptığı Edirne Bisiklet Kulübü Derneği ile yurt içi ve yurt dışında pek çok tura katıldı.

Bisiklet ve düzenli spor sayesinde sağlıklı bir yaşam süren Ceylan, geçen yıl Lalapaşa ilçesinde düzenlenen tur esnasında kalp krizi geçirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan'ın, anjiyo yöntemiyle kalp damarına iki stent takıldı.

Rahatsızlığının ardından da bisikletten vazgeçmeyen Ceylan sporla iç içe yaşamıyla sağlığına kavuştu.

"50 yıldan beri bisiklet kullanıyorum"

Özcan, AA muhabirine küçük yaşlardan itibaren bisiklet sürdüğünü ve spor yaptığını söyledi.

Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini anlatan Ceylan, "İlkokuldan beri bisiklet sürüyorum. Dayımın hurdaya ayırdığı bir bisikleti vardı, dış lastikleri yoktu. Köyde bir bayırda sürekli aşağı yukarı giderek dengede kalmayı öğrendim. Sonra o bisikleti yaptırdık. İlk başlarda boyum yetmedi, seleye oturmaya başladığımda rahata erdim. 50 yıldan beri bisiklet kullanıyorum." dedi.

Ceylan, sağlığı el verdiğince pedal çevirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Bisiklete kullanmayı yaşam biçimi olarak tanımlayan Ceylan, bisiklet sayesinde hayata pozitif baktığını vurguladı.

Ceylan, geçen yıl bir bisiklet turu esnasında kalp krizi geçirdiğini ama spor yaşamı sayesinde hızlı şekilde sağlığına kavuştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Talihsiz bir olay yaşadım. Tur esnasında kriz geçirdim, kalbim iki kere durmuş. Yaşayacağımız bir hayatımız varmış, sağlığıma kavuştum. Bisikleti ve sporu bırakmadım. Ciddi bir olay atlattım ama geldi geçti. Aktif olarak bisiklete binmeye devam ediyorum. Bu yaşıma kadar hiçbir kronik hastalığım olmadı. Geçen yıla kadar düzenli kan bağışçısıydım. Sağlıklı yaşam için hareket etmek çok önemli. Spor sayesinde hayata pozitif bakıyorum. Sağlıklı bir vücudum var. Kalp rahatsızlığı yaşadığımda doktorlar 'sen burada ne arıyorsun' dediler. O zaman biraz moralim bozulmuştu. Şimdi çok iyiyim. Sağlık için herkes yapabildiği kadar spor yapmalı. Düzenli bir şekilde yapıldığında herkes kendini geliştirir. Evde de, dışarı da her yerde spor yapılabilir. Önemli olan zihinde bir şeylere karar vermek."

Kaynak: AA

Sağlık, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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