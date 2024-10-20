61. ABU Genel Kurulu İstanbul'da Başladı - Son Dakika
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61. ABU Genel Kurulu İstanbul'da Başladı

61. ABU Genel Kurulu İstanbul\'da Başladı

TRT, 'Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum' temalı 61. ABU Genel Kurulu'nu ev sahipliği yapıyor.

20.10.2024 18:49
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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, medya sektörünün önündeki engelleri konuşmaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin (ABU) geleceğini de etkileyecek önemli kararlar almaya gayret edeceklerini bildirdi.

Dünyanın en büyük yayıncılık birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin, TRT'nin ev sahipliğinde "Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" temasıyla düzenlenen 61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları devam ediyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap eden ve 65 ülkeden 230 üyesi bulunan ABU'nun 61. Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları'nın üçüncü gününde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı başkanlığında, ABU Başkanlık Toplantısı ve ABU Yönetim Kurulu toplantıları ile ikili ülke görüşmeleri gerçekleştirildi.

Toplantılarda ABU'nun 3 yıllık eylem planı ve planlama stratejileri ele alındı.

2023'ten bu yana ABU Başkanlığı'nı sürdüren TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, açılışta yaptığı konuşmada, "Medya sektörünün önündeki engelleri konuşmaya, fikir alışverişinde bulunmaya ve tabii ki ABU'nun geleceğini de etkileyecek önemli kararlar almaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABU Genel Sekreteri Ahmed Nadeem ile ABU Başkan Yardımcısı Inoue Tatsuhiko da TRT'ye teşekkürlerini ileterek, bu toplantıların tüm üyeler için önemini vurguladı.

Genel Kurulun üçüncü gününde aynı zamanda "Teknik Komite Toplantısı", "Spor Grubu Toplantısı" ve "Herkes için Yayıncılık Forumu" gerçekleştirildi.

Endonezya ve Moğolistan ile yapılan ikili görüşmelerde Türkiye ve bu ülkeler arasındaki işbirliği imkanları değerlendirildi.

ABU TV Şarkı Festivali'nde 11 ülkeden sanatçılar yer alacak

ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları'nın üçüncü gününde ABU TV Şarkı Festivali yapılacak.

Bugün saat 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek ve Asya-Pasifik bölgesinin kültürel zenginliklerini sergileyecek 11 ülkeden sanatçıların yer alacağı ABU TV Şarkı Festivali, TRT Müzik ekranlarından canlı takip edilebilecek.

22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek 61. ABU Resmi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü ve ABU Başkanı Sobacı ile ABU Genel Sekreteri Nadeem'in konuşmalarıyla başlayacak.

Törende yapay zeka ve dijital teknolojilerin yayıncılık dünyasına etkileri ve yayıncılık sektörünün karşılaştığı yeni zorluklar ele alınacak.

Aynı günün akşamında düzenlenecek ABU Ödülleri Dağıtım Töreni'nde Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin televizyon, radyo ve dijital medya alanlarında 15 dalda açtığı yarışmanın birincilerine ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: AA

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