61. Kütüphane Haftası Efes Selçuk'ta Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika
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61. Kütüphane Haftası Efes Selçuk'ta Coşkuyla Kutlanacak

Efes Selçuk, 61. Kütüphane Haftası'nı 7-11 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kütüphane etkinlikleri, müzik dinletileri, atölyeler ve ödül törenleriyle dolu olacak.

05.04.2025 11:23  Güncelleme: 11:31
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(İZMİR)- Efes Selçuk, 61. Kütüphane Haftası'nı Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi öncülüğünde etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 7-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerde gezi, söyleşiler, atölyeler, müzik dinletileri yer alıyor.

7 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de Celsus Kütüphanesi ve Efes Gezisi etkinliğinde öğrenciler Celsus Kütüphanesi'nde düzenlenecek okuma etkinliğine katılacak. Aynı gün saat 14.00'te Selçuk Efes Kent Belleği'nde "Geleceğin Kütüphaneleri ve Yapay Zeka" konulu söyleşi düzenlenecek.

Hafta boyunca öğrencilerin kütüphaneyi ziyaret edeceği etkinlikler içerisinde masal ve oyun atölyeleri ile felsefe atölyeleri de yer alıyor. Kendi yaş grubunda atölyelere katılım gösterecek öğrenciler Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'ne bir gün öncesinden kayıt yaptırarak atölyelere katılım sağlayabilecekler.

En çok okuyanlar ödüllendirilecek

Yılın her gününde öğrencilerin müzik kurslarına katılmalarının yanı sıra ders çalışmak ve kitap okumak için de tercih ettiği Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde 61. Kütüphane Haftası nedeniyle en çok kitap okuyan ve en çok ders çalışan öğrenciler de ödüllendirilecek. Hafta boyunca kütüphanede düzenlenecek Tenis Turnuvasının yanı sıra müzik dinletileri de katılımcıları bekleyen etkinlikler arasında yer alıyor.

Şükrü Özkaynak'ın adı kütüphanede yaşayacak

61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, 9 Nisan Çarşamba günü Zafer Mahallesi'nde saat 16.00'da Şükrü Özkaynak Mahalle Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleşecek. Efes Selçuk'ta yıllarca eğitime, öğrencilere verdiği destekle kent halkının saygısını ve sevgisini kazanan Şükrü Özkaynak'ın adı Zafer Mahallesi'nde yapılan çocuk parkında yer alan kütüphanede yaşayacak.

"Kütüphane Haftası'nın birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını" dile getiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları  söyledi:

"61. Kütüphane Haftası sebebiyle Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde birçok etkinlik düzenlenecek. Kütüphanemiz yıl boyu adeta akademi gibi birçok kültür sanat etkinliğinin, kursların merkezi olmuş durumda. Şimdi de Kütüphane Haftası'nda kitaba dair, okumaya dair birçok etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler içerisinde Merhum Şükrü Özkaynak'ın adının yaşayacağı bir kütüphanenin açılacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Şükrü abi çocukları çok severdi, eğitime, kitaba çok önem verirdi. Onun adının bir kütüphanede yaşayacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Hem kütüphane açılışımıza hem de 61. Kütüphane Haftası etkinliklerimize tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz."

61. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili detaylı program Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 61. Kütüphane Haftası Efes Selçuk'ta Coşkuyla Kutlanacak - Son Dakika

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