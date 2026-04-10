61 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

10.04.2026 16:08
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 61 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 suçlunun ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar sonucu, 15 Mart-3 Nisan tarihleri arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 16, ulusal seviyede aranan 45 olmak üzere toplam 61 kişinin yakalanarak, Türkiye'ye iade edildiğini kaydedilen açıklamada, "Gürcistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 8, ulusal seviyede aranan 42 olmak üzere toplam 50; Almanya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 4; Yunanistan'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 2, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 3; Polonya'dan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Portekiz'den kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 1; Birleşik Arap Emirlikleri'nden ulusal seviyede aranan 1 ve Bulgaristan'dan ulusal seviyede aranan 1 şahıs yakalanmıştır." denildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.A, T.A, T.Ç, H.M, Ç.İ, O.M, H.Ç, G.Ç, A.Y, Ş.K, H.A, R.C, D.N.N.Ç, V.S, A.D. ve S.Ç. isimli şahıslar yakalanmıştır. Ulusal seviyede aranan B.G, O.O.D, T.U, S.Y, A.L, M.K, F.A, Ş.A, E.İ, M.B, Y.D, İ.Y, E.A, U.U, H.A, V.K, C.B, O.K, E.D, F.G, A.R.U, A.B, R.G, Ö.M, M.K, İ.K, A.Y, K.K, K.A, H.İ, M.T, S.A, H.K, M.A.Ç, H.İ, Z.Y, U.Ö, A.Ç, Y.Ç, A.A, B.K, H.Y, M.A, A.K. ve İ.A isimli şahıslar yakalanmıştır."

Yakalananların, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, bilişim suçları, silahlı tehdit, yağma, insan ticareti, fuhşa aracılık, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, terör örgütü üyeliği ve benzeri birçok suçtan arandıkları tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Yakalanan şahıslar, ilgili ülkelerde yürütülen adli ve idari süreçlerin ardından ülkemize iade edilmiş veya sınır dışı edilerek ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına sevk edilmiştir. Daire başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyor, Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

