EGO Genel Müdürlüğü, 61 yaşını dolduran vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma imkanı sağlıyor

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EGO Genel Müdürlüğü, 61 yaşını dolduran vatandaşların, 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında özel toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabileceğini bildirdi.

EGO'dan yapılan açıklamada, 61 yaşını doldurmuş vatandaşların 10.00-16.00 ve 19.00-24.00 saatleri arasında EGO otobüslerinden ücretsiz olarak yararlandığı hatırlatılarak, "Özel toplu taşıma araçları da bu uygulamaya dahil edilmiş olup hak sahibi vatandaşlarımız özel toplu taşıma araçlarından da belirtilen saatler arasında ücretsiz yararlanabileceklerdir." ifadelerine yer verildi.