61 Yıllık Evlilikle Gençlere Örnek Çift - Son Dakika
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61 Yıllık Evlilikle Gençlere Örnek Çift

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Depremzedeler, 61 yıllık aşklarıyla gençlere sabır ve anlayışla evlilik öneriyor.

01.02.2025 11:08
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Depremzede çift, aşklarıyla örnek oluyor

Depremzede çiftin 'Sevgi' üzerine kurulan örnek evliliği

61 yıldır aynı yastığa baş koyan çift, "Evlilik oyuncak oldu"

KAHRAMANMARAŞ - Depremzede çift, 61 yıllık aşklarıyla gençlere örnek olurken, çift günümüzde evliliğin oyuncak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat depremlerinin ardından konteyner kentte yaşamlarını sürdüren 76 yaşındaki Mehmet Açıkgöz ve eşi Döndü Açıkgöz (76), tam 61 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Beş çocuk sahibi çift, hayatın tüm zorluklarına birlikte göğüs gerdiklerini belirterek, gençlere sabır ve anlayış tavsiyesinde bulunuyor. Deprem sonrası zor şartlarda yaşamaya devam eden Açıkgöz çifti, sevgileri ve birbirlerine olan bağlılıkları sayesinde her güçlüğün üstesinden geldiklerini söylüyor. "Şimdiki gençler evliliği oyuncak gibi görüyor" diyen çift, evlilikte sabrın ve sadakatin en önemli unsurlar olduğunu vurguluyor.

Eşiyle güzel bir birliktelik yaşadıklarını dile getiren Mehmet Açıkgöz, "61 yıldır evliyiz, hanımla güzel geçiniyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, çok şükür. Her şeyimizi paylaşırız. Zorluklar da gördük ama şimdiki halimize de şükrediyoruz. Depremzedeyiz, konteynerde oturuyoruz ama birbirimize destek oluyoruz. Hanım sabah kahvaltıyı hazırlar, ben de yardımcı olurum. Sonra oturur, eski günlerimizi konuşuruz" dedi.

Mehmet Açıkgöz, yaşadıkları zorlukları anlatırken eski günleri de yad ederek, "Eskiden hayat daha zordu. Elektrik yoktu, su yoktu, yollar çamurdu ama insanlar birbirine daha bağlıydı. Şimdi teknoloji gelişti, imkanlar çoğaldı ama insanlar yalnızlaştı. Eskiden evlilikte sabır vardı, şimdi ise en küçük sıkıntıda vazgeçiyorlar" diye konuştu.

"Tartışsak da küs kalmayız"

Evlilikte anlayışın ve hoşgörünün şart olduğunu belirten Açıkgöz, "Bizde bir söz vardır: 'Evlilik abdal çadırıdır.' Yani evlilik, içinde her türlü zorluğun yaşandığı ama birlikte ayakta kalınan bir yerdir. Şimdiki gençler çok yanlış yapıyor. Ben onların sevgisinin gerçekten sevgi olduğuna inanmıyorum. Gerçek sevgi, kalpten kalbe giden bir yoldur. Şimdiki gençlerin evliliği oyuncak gibi. Biz eşimle tartışsak da küs durmayız. Yerine göre kadın kadınlığını, erkek de erkekliğini bilecek. Sen kendin olamazsan, benimle geçinemezsin" ifadelerini kullandı.

"Şimdikiler hemen boşanmaya yelteniyor"

Döndü Açıkgöz ise 61 yıllık evliliklerinde çok zorluk yaşadıklarını ama birbirlerinden vazgeçmediklerini söyledi. Eşine olan bağlılığını anlatan Açıkgöz, "Varlık gördük, yokluk gördük ama her şeye katlandık. Eskiden çok zor zamanlarımız oldu. Pamuk tarlalarında çalıştım, çapa yaptım, çocukları büyütmek için çok çaba harcadım. Ama eşimle birbirimize hep destek olduk. Deprem sonrasında da konteynerde yaşamaya alıştık, yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Şimdiki evliliklerde yokluk yok ama yine de kocalarını takmıyorlar" dedi.

Eşine duyduğu saygıyı vurgulayan Döndü Açıkgöz, "Benim eşim bana 'Bir yere gitme' dediyse, ben adımımı bile atmam. Evlilikte karşılıklı saygı çok önemli. Arada tartışmalarımız olur ama hiç küs kalmayız. Şimdi görüyorum, gençler en küçük tartışmada boşanmayı düşünüyor. Oysa sabır göstermeden evlilik yürütülemez" diye konuştu.

"Gençler sabırlı olmalı"

Mehmet ve Döndü Açıkgöz çifti, gençlere seslenerek, evliliğin sadece mutluluk paylaşmak olmadığını, zorluklara da birlikte göğüs germek gerektiğini söyledi. "Bizim zamanımızda sevgi vardı, saygı vardı. İnsanlar birbirine bağlıydı. Şimdiki gençler her şeyin kolayına kaçıyor. Evliliğin kıymetini bilsinler" diyen çift, sabır ve anlayışın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA

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