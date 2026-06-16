65 İlde Mali Suç Operasyonu: 346 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karaman, Karabük, Kırşehir, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 65 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı."

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin; tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, zimmet ve irtikap, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi ve özel belgede sahtecilik, ilgili özel kanunlara muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."