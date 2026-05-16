65 Yaşındaki Diş Hekimi Atatürk İçin Koşuyor
65 Yaşındaki Diş Hekimi Atatürk İçin Koşuyor

16.05.2026 20:21
Fedai Kürtül, Atatürk'ü anmak için İstanbul'dan Samsun'a koşarak Bandırma Vapuru rotasını takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu sevgi, saygı ve minneti dolayısıyla İstanbul'dan başladığı koşuyu Samsun'da tamamlamayı hedefleyen 65 yaşındaki diş hekimi Fedai Kürtül, Bafra ilçesine geldi.

"Ata'mızın İzinden Dolmabahçe'den Samsun'a" sloganıyla 19 Nisan'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinden koşusuna başlayan Kürtül, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un ardından Samsun'un Bafra ilçesine ulaştı.

Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da büyük mücadelenin ilk adımını atmak için çıktığı Bandırma Vapuru'nun güzergahını karadan takip eden Kürtül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

Bafra ilçesinde mola veren Kürtül, AA muhabirine, güzel bir etkinlik için yürüdüğünü söyledi.

Sona yaklaştığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Kürtül, "Etkinliği 19 Mayıs'ta Samsun Tütün İskelesi'nde tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzde 3 gün daha var. Bandırma Vapuru'nun rotasını takip ettiğimiz için kıyı şeridinden ilerledik. Bir yanımız deniz, bir yanımız orman. Özellikle Batı Karadeniz'in inişli çıkışlı yolları oldukça yorucuydu ancak insan bir şeyi gerçekten isteyince bütün zorluklara katlanabiliyor." ifadesini kullandı.

