66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, bağırsak tıkanıklığı ve iç fıtık nedeniyle laparoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, bağırsak tıkanıklığı ve iç fıtık nedeniyle laparoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu

28.04.2026 12:13
Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, şiddetli karın ağrısı ve yeşil kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Açık karın ameliyatı sonrası gelişen iç fıtık ve bağırsak tıkanıklığı tespit edilen Berksoy, kapalı ameliyatla tedavi edildi. Op. Dr. Gökhan Ateş, bağırsağın kangrene gitmek üzere olduğunu ancak erken müdahaleyle kurtarıldığını belirtti.

Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, şiddetli ve durmaksızın devam eden karın ağrısı, kramp, sürekli geğirme isteği ve yeşil renkli kusma şikayetiyle Medical Park Antalya Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmede, daha önce geçirdiği açık karın ameliyatlarına bağlı yapışıklıklar nedeniyle iç fıtık ve bağırsak tıkanıklığı geliştiği belirlendi. Berksoy, aynı gün laparoskopik cerrahiyle ameliyata alındı.

Op. Dr. Gökhan Ateş, ameliyatta bağırsağın neredeyse kangren olduğunu, dolaşımının bozulduğunu ancak erken müdahale sayesinde bağırsağın kurtarıldığını söyledi. Berksoy, ameliyat sonrası aynı gün ayağa kalkıp beslenmeye başladı. Berksoy, 'Bir gün geç kalsam bugün burada olmayacakmışım' diyerek doktoruna minnettarlığını ifade etti.

Son Dakika Güncel 66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, bağırsak tıkanıklığı ve iç fıtık nedeniyle laparoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

Samed Ağırbaş, Korea Times’a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz Samed Ağırbaş, Korea Times'a yazdı: Enerji verimliliği, yalnızca emisyonları azaltmakla kalmaz
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Kadınlar derbisinde inanılmaz son Galatasaray, Fenerbahçe’yi geriden gelip yendi Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

12:39
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
12:26
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi
"Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
11:44
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
11:31
Bahçeli’yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur
10:59
Batman’da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
Batman'da kent merkezine inen yaban domuzu 3 kişiyi yaraladı
10:58
İran’ın ABD’ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi
SON DAKİKA: 66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, bağırsak tıkanıklığı ve iç fıtık nedeniyle laparoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika
