66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, bağırsak tıkanıklığı ve iç fıtık nedeniyle laparoskopik cerrahiyle sağlığına kavuştu

Antalya'da yaşayan 66 yaşındaki Ayşe Zülal Berksoy, şiddetli ve durmaksızın devam eden karın ağrısı, kramp, sürekli geğirme isteği ve yeşil renkli kusma şikayetiyle Medical Park Antalya Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmede, daha önce geçirdiği açık karın ameliyatlarına bağlı yapışıklıklar nedeniyle iç fıtık ve bağırsak tıkanıklığı geliştiği belirlendi. Berksoy, aynı gün laparoskopik cerrahiyle ameliyata alındı.

Op. Dr. Gökhan Ateş, ameliyatta bağırsağın neredeyse kangren olduğunu, dolaşımının bozulduğunu ancak erken müdahale sayesinde bağırsağın kurtarıldığını söyledi. Berksoy, ameliyat sonrası aynı gün ayağa kalkıp beslenmeye başladı. Berksoy, 'Bir gün geç kalsam bugün burada olmayacakmışım' diyerek doktoruna minnettarlığını ifade etti.