663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Edirne'de düzenlenecek olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, komisyonların aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirilerek faaliyet planlamaları gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Belediye Başkanı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Ayrıca, Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda incelemede bulundu.

04.06.2024 09:27
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Edirne'de 5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda komisyonların kendi alanlarıyla ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirildi, faaliyet planlamaları gerçekleştirildi.

Toplantıya; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sezer ve beraberindekiler güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'nda da incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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