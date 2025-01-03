68 Yaşındaki Kadın Zeytinlikte Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

68 Yaşındaki Kadın Zeytinlikte Bulundu

68 Yaşındaki Kadın Zeytinlikte Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde Hatice Çiçek, kızının yanından ayrıldıktan sonra bir gün boyunca kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Çiçek, AFAD ekipleri tarafından zeytinlikte sağ salim bulundu.

03.01.2025 14:41  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Serik ilçesi 'Evime gidiyorum' diye kızının yanından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hatice Çiçek (68) bir gün sonra zeytinlikte bulundu.

Belpınar Mahallesi'nde oturan Hatice Çiçek dün öğle saatlerinde kızının yanından 'Evime gidiyorum' diye ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Çiçek'i yakınları aramaya başladı. Sonuç alamayan yakınları polis ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbarla arama çalışması başlatan ekipler Hatice Çiçek'i bugün sabah saatlerinde Karadayı Mahallesi'ndeki zeytinlikte AFAD ekipleri tarafından sağ salim buldu. Saatlerce soğuk havada dışarıda kalan Hatice Çiçek, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

Hatice Çiçek'in damadı Ayhan Cesur, "Dün öğle saatlerinde kızının evinden 'Evime gidiyorum' diye çıkıyor. Eve gelmediğini fark ettiğimiz akşam saatlerinden itibaren aramaya başladık. Tabii uzun süreç oldu biraz bireysel arama yaptık. Daha sonra polis ekiplerine, mahalle muhtarına, AFAD'a hepsine bilgi verildi. Sosyal medyada da duyurduk. Oradan gelen görüntüyle Karadayı'da olduğunu tespit ettik. Karadayı Mahallesi'nde sabaha kadar bireysel aramalar yapıldı. Sabah AFAD geldi dron ile termal görüntüyle beraber arama yapıldı ve tarlada zeytin bahçesinde bulundu" dedi.

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hatice Çiçek, Güvenlik, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Zeytin, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel 68 Yaşındaki Kadın Zeytinlikte Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:25 Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti Suriye lideri Ahmed Şara, Almanya ve Fransa dışişleri bakanlarını kabul etti
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
23:07 FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti FBI: New Orleans saldırganı tek başına hareket etti
22:54 Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray’ın parası Fenerbahçe’ye gidecek Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın parası Fenerbahçe'ye gidecek
22:49 Patlayan Tesla’nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış Patlayan Tesla'nın içinde ölen kişi ABD ordusunda görev yapmış
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
22:27 Ferdi Tayfur’un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un 200 bin kişilik efsane Gülhane konseri yeniden gündemde
22:27 MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt
22:03 İşte Ferdi Tayfur’un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı: Bu bana yeter
22:00 Bahçeli’den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü Bahçeli'den Ferdi Tayfur için taziye mesajı: Bir parçamı alıp götürdü
21:43 2024’ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye’den tek stat var 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 16:45:23. #1.12#
SON DAKİKA: 68 Yaşındaki Kadın Zeytinlikte Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.