68 Yaşındaki Kadın Zeytinlikte Bulundu

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ANTALYA'nın Serik ilçesi 'Evime gidiyorum' diye kızının yanından ayrıldıktan sonra haber alınamayan Hatice Çiçek (68) bir gün sonra zeytinlikte bulundu.

Belpınar Mahallesi'nde oturan Hatice Çiçek dün öğle saatlerinde kızının yanından 'Evime gidiyorum' diye ayrıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Hatice Çiçek'i yakınları aramaya başladı. Sonuç alamayan yakınları polis ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbarla arama çalışması başlatan ekipler Hatice Çiçek'i bugün sabah saatlerinde Karadayı Mahallesi'ndeki zeytinlikte AFAD ekipleri tarafından sağ salim buldu. Saatlerce soğuk havada dışarıda kalan Hatice Çiçek, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

Hatice Çiçek'in damadı Ayhan Cesur, "Dün öğle saatlerinde kızının evinden 'Evime gidiyorum' diye çıkıyor. Eve gelmediğini fark ettiğimiz akşam saatlerinden itibaren aramaya başladık. Tabii uzun süreç oldu biraz bireysel arama yaptık. Daha sonra polis ekiplerine, mahalle muhtarına, AFAD'a hepsine bilgi verildi. Sosyal medyada da duyurduk. Oradan gelen görüntüyle Karadayı'da olduğunu tespit ettik. Karadayı Mahallesi'nde sabaha kadar bireysel aramalar yapıldı. Sabah AFAD geldi dron ile termal görüntüyle beraber arama yapıldı ve tarlada zeytin bahçesinde bulundu" dedi.

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,