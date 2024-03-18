68 yaşındaki Turgut Dede, bilardo tutkusunu 35 yıldır sürdürüyor
MUŞ - Muş'ta ikamet eden 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, 35 yıldır oynadığı bilardo ile gençlere meydan okuyor.
Bilardo tutkunu 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, adeta zamanın üstesinden gelerek gençlere meydan okumaya devam ediyor. 35 yıldır bilardoya olan tutkusunu sürdüren Özçilingir, yaşına rağmen enerjisi ve ustalığıyla dikkat çekiyor. Muş'un saygın bilardo oyuncularından olan Özçilingir, yaşının getirdiği deneyimle rakiplerine ustalıkla meydan okuyor. Bilardo masasının başında adeta bir ustalık dersi veren Özçilingir, çevresindekileri şaşırtmaya devam ediyor.
Bilardo tutkunlarının gözdesi haline gelen Özçilingir, her maçta üstünlük sağlayarak adeta bir efsane haline gelmiş durumda. Muş'un gururu Özçilingir, 68 yaşında olmasına rağmen bilardo masasında gençlerden bile daha başarılı bir performans sergileyerek, yaşın sadece bir rakam olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yaşının kendisini bu tutkusundan alıkoymasına izin vermeyen Özçilingir, bilardonun sadece gençlerin sporu değil, her yaş grubundan insanın keyifle oynayabileceği bir oyun olduğunu belirterek, "Bilardoyu çok severim. 35 senedir oynarım. Türkiye'nin Tosya, Kastamonu, Çankırı, Polatlı, bilhassa Bursa gibi her tarafta oynadım. Çok dostlarım var. Bilardo yani en güzel spordur. Dünyada bir eşi daha yoktur ki rakibin güzel bir oyun yaptığında alkışlayalım. Benim rakibim çok güzel zorlu atış atıyor. En ilkin ben bravo diyorum. Elimi çırpıyorum. Bu spor böyle güzel bir spordur. Ben severek yaptığımdan bugün 68 yaşında olmama rağmen gençlere taş çıkartıyorum. 6 saat ayakta bilardo oynuyorum. Beni dinlendiriyor. Her akşam geliyorum. Kendim marangozum. Kapı üzerine dükkan açtım. O vaziyette devam ediyorum. Gençler, her top atışında öğretici bir öğretmen gibi yavaş vur. Vuramazsa ağızda kal bir dahakine at. Bu şekilde tenkit ediyorum. Tutuş, vuruş, nişan almayı öğretiyorum. Hepsi de benden öğrenip de liseler arası şampiyon olan kızlarımız da var" dedi.
Muş'ta bilardo tutkusunu yaşayan herkesin ismini duyduğu Turgut Özçilingir, oyunun inceliklerini ustalıkla kullandığını söyleyerek, "Buradakiler hepsi bana saygı gösteriyor. Ben de onlara sevgi ve tarif ederim. Oynamasam dahi yandan geçerken yanlış oynadığını söylerim. Onlar da beni kırmazlar. Benim hayran kitlem çok. Bilakis üniversite talebeleri gibi benim seyircim çok. Muş'ta bulunmayan bir dostum var. Ahmet Aksoy, bilardoda bir numaradır. Onlardan ben kaptım güzel vuruşları. Çünkü kimden öğreneceksin? Bir ustadan. Aynı dostlarla her akşam geliriz. Birbirimizi kırmayız, üzmeyiz. Bu güzel bir spordur ve gençleri alkolden, uyuşturucudan, pislikten kurtaran bir spordur. Çok temizdir. Ahlaklı kişilerden oluşuyor genelde bilardo oyuncuları. Burada ayyaş, sarhoş, hapçı, top eczacı olmaz. Gelmezler. Barınamazlar. Bu sporu gerçekten tavsiye ediyorum. Yaşlıya da gence de, borcu olana derdi olana da. Hepsini unutturuyor" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › 68 yaşındaki Turgut Dede, bilardo tutkusunu 35 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 75 yaşındaki Abidin Canbazoğlu, evinde alkol aldığı bir kişi tarafından başından darbeler alarak ölü olarak bulundu. Şüpheli kişi ise polis tarafından aranıyor. Olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Elazığ'da merkez Bosna Hersek Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören H.D. ile kız arkadaşının babası A.Y. ve ağabeyi M.Y. (22) hastanenin otoparkında bir araya geldi. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.D, otoparktaki yakınına ait otomobilden aldığı av tüfeğiyle M.Y'ye ateş edip kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınan H.D. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Baba A.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Fethiye-Burdur Karayolu, Kılçan Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karamanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Recep Hamleci hayatını kaybetti. Olay İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.S. isimli şahıs Hamleci'yi bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.S. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İngiliz Kraliyet ailesinin "büyük bir açıklama" yapacağı iddiası sonrası gözler İngiltere'ye çevrildi. Kraliyet ailesinden hala resmi bir açıklama gelmezken İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın, bir süredir ortalık görünmeyen eşi Prenses Kate Middleton'ın öldüğü iddia edildi. Öte yandan 17 Ocak'ta karın ameliyatı olan Middleton, geçtiğimiz günlerde üç çocuğuyla fotoğraf paylaşmış, fotoğrafın montajlı olduğu anlaşılınca ise özür dilemişti.
Sizin düşünceleriniz neler ?