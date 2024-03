Güncel

68 yaşındaki Turgut Dede, bilardo tutkusunu 35 yıldır sürdürüyor

MUŞ - Muş'ta ikamet eden 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, 35 yıldır oynadığı bilardo ile gençlere meydan okuyor.

Bilardo tutkunu 68 yaşındaki Turgut Özçilingir, adeta zamanın üstesinden gelerek gençlere meydan okumaya devam ediyor. 35 yıldır bilardoya olan tutkusunu sürdüren Özçilingir, yaşına rağmen enerjisi ve ustalığıyla dikkat çekiyor. Muş'un saygın bilardo oyuncularından olan Özçilingir, yaşının getirdiği deneyimle rakiplerine ustalıkla meydan okuyor. Bilardo masasının başında adeta bir ustalık dersi veren Özçilingir, çevresindekileri şaşırtmaya devam ediyor.

Bilardo tutkunlarının gözdesi haline gelen Özçilingir, her maçta üstünlük sağlayarak adeta bir efsane haline gelmiş durumda. Muş'un gururu Özçilingir, 68 yaşında olmasına rağmen bilardo masasında gençlerden bile daha başarılı bir performans sergileyerek, yaşın sadece bir rakam olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Yaşının kendisini bu tutkusundan alıkoymasına izin vermeyen Özçilingir, bilardonun sadece gençlerin sporu değil, her yaş grubundan insanın keyifle oynayabileceği bir oyun olduğunu belirterek, "Bilardoyu çok severim. 35 senedir oynarım. Türkiye'nin Tosya, Kastamonu, Çankırı, Polatlı, bilhassa Bursa gibi her tarafta oynadım. Çok dostlarım var. Bilardo yani en güzel spordur. Dünyada bir eşi daha yoktur ki rakibin güzel bir oyun yaptığında alkışlayalım. Benim rakibim çok güzel zorlu atış atıyor. En ilkin ben bravo diyorum. Elimi çırpıyorum. Bu spor böyle güzel bir spordur. Ben severek yaptığımdan bugün 68 yaşında olmama rağmen gençlere taş çıkartıyorum. 6 saat ayakta bilardo oynuyorum. Beni dinlendiriyor. Her akşam geliyorum. Kendim marangozum. Kapı üzerine dükkan açtım. O vaziyette devam ediyorum. Gençler, her top atışında öğretici bir öğretmen gibi yavaş vur. Vuramazsa ağızda kal bir dahakine at. Bu şekilde tenkit ediyorum. Tutuş, vuruş, nişan almayı öğretiyorum. Hepsi de benden öğrenip de liseler arası şampiyon olan kızlarımız da var" dedi.

Muş'ta bilardo tutkusunu yaşayan herkesin ismini duyduğu Turgut Özçilingir, oyunun inceliklerini ustalıkla kullandığını söyleyerek, "Buradakiler hepsi bana saygı gösteriyor. Ben de onlara sevgi ve tarif ederim. Oynamasam dahi yandan geçerken yanlış oynadığını söylerim. Onlar da beni kırmazlar. Benim hayran kitlem çok. Bilakis üniversite talebeleri gibi benim seyircim çok. Muş'ta bulunmayan bir dostum var. Ahmet Aksoy, bilardoda bir numaradır. Onlardan ben kaptım güzel vuruşları. Çünkü kimden öğreneceksin? Bir ustadan. Aynı dostlarla her akşam geliriz. Birbirimizi kırmayız, üzmeyiz. Bu güzel bir spordur ve gençleri alkolden, uyuşturucudan, pislikten kurtaran bir spordur. Çok temizdir. Ahlaklı kişilerden oluşuyor genelde bilardo oyuncuları. Burada ayyaş, sarhoş, hapçı, top eczacı olmaz. Gelmezler. Barınamazlar. Bu sporu gerçekten tavsiye ediyorum. Yaşlıya da gence de, borcu olana derdi olana da. Hepsini unutturuyor" şeklinde konuştu.