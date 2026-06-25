68 Yıldır Kaşık Yapıyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Avcı, 8 yaşında başladığı kaşık yapımını 68 yıldır sürdürerek çevresindekilerin dağlardan getirdiği ağaç dallarını dedesinden kalan kanca bıçakla kaşığa dönüştürüyor.

Toros Dağları eteklerindeki Avcılar Mahallesi'nde küçük yaşlarda amcasıyla hayvan otlatan Avcı, kaşık ustası amcasının desteğiyle ağaç dallarından kaşık yapmayı öğrendi.

Dedesinin hediye ettiği kanca bıçakla zaman içinde ustalaşan Avcı, çobanlıktan arta kalan zamanlarda ormandan topladığı ağaç dallarından kaşık ve çeşitli ahşap ürünler yaptı. Avcı, ilerleyen yaşına rağmen türküler eşliğinde yaptığı ürünleri satarak evinin geçimine katkı sağlıyor ve unutulmaya yüz tutan el sanatını sürdürüyor.

Avcı, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde eviyle atölyesinin yıkıldığını, bu nedenle bir süre üretime ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra TOKİ tarafından yapılan yeni konutunun yanında küçük bir atölye kurduğunu anlatan Avcı, mahalle muhtarı Abdurrahman Kayaalp ile komşularının kendisi için ağaç dalları topladığını belirtti.

Bu dallardan kaşık, oklava ve ekmek tahtası yaptığını ifade eden Avcı, çocuk yaşlarda başladığı tahta kaşık ustalığının yanı sıra yıllarca çobanlık ve çiftçilik de yaptığını dile getirdi.

Kaşıkçılık sayesinde 10 çocuk büyüttü

Sağlık sorunları nedeniyle diğer işlerini bırakmak zorunda kaldığını belirten Avcı, yürümekte zorlandığı için kaşık yapımında kullandığı ağaç dallarını çevresindekilerin kendisine getirdiğini söyledi.

Kaşıkçılık sayesinde biri hakim, biri öğretmen olmak üzere 10 çocuk büyüttüğünü belirten Avcı, mesleğini sürdürmekten vazgeçmediğini vurguladı.

Avcı, 8 yaşında bu işle ilgilenmeye başladığını anlatarak şöyle konuştu:

"Ben bu işi devam ettiriyorum. Kaşık yapıyorum, vakit geçiriyorum, eğleniyorum. Kimini hediye ederim, kimini satarım. İşim bu. Benden başka yapan kimse kalmadı. Malzemeyi de veriyorum, yapın diyorum, kimse yapmıyor. Bu bıçak dedemden kaldı. Ermeniler zamanından kalma bıçakla devam ettiriyorum. Günde 2-3 tane yaparım, fazla olursa 4 tane yaparım. Köyde almayan yok. Çevre köylere de gidiyorum. Yaptığım ürünler Ankara'ya, Konya'ya gidiyor. Fransa'ya bile gitti. Türkiye'de kaşığımın gitmediği yer yok."

Mahalle sakinlerinin yaz kış kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Avcı, fırsat buldukça atölyesine gelen komşularının kendisine eşlik ettiğini sözlerine ekledi.