7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika
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7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıtlar devam ediyor

7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıtlar devam ediyor

Shanghai'da düzenlenecek olan 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıt süreci devam ediyor. Daha önceki fuarlara katılan 150'den fazla uluslararası işletme bu yıl da etkinliğe katılmak için tekrar kayıt yaptırdı. Fuarın toplam sergi alanı 360.000 metrekareyi aşmış durumda. Bu yılki fuar, yeni materyallere yönelik özel bir alan oluşturacak ve otomotiv bölgesinde otonom sürüş, alçak irtifa ekonomisi ve yeni enerji depolama türleri gibi konulara odaklanacak. 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun fuara katılacağı belirtilirken, Norveç, Benin, Burundi ve UNICEF gibi kuruluşların ilk kez fuara katılacağı açıklandı.

24.07.2024 17:57
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SHANGHAİ, 24 Temmuz (Xinhua) -- 5- 10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıt süreci devam ediyor.

Daha önceki tüm Çin Uluslararası İthalat Fuarlarına katılan 150'den fazla uluslararası işletme bu yıl yedincisi düzenlenecek etkinliğe katılmak için tekrar kayıt yaptırdı.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu Müdür Yardımcısı Sun Chenghai, Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında bugüne kadar kiralanan toplam sergi alanının 360.000 metrekareyi aştığını söyledi.

Bu yılki fuarda ilk kez yeni materyallere yönelik özel bir alan oluşturacaklarını kaydeden Sun, bu alanın, yeni materyaller sektöründeki inovasyon ve gelişimi teşvik için uluslararası bir etkileşim platformu oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Sun, gelecekteki seyahatlerin temel unsurlarını sergilemek amacıyla bu yılki otomotiv bölgesinde otonom sürüş, alçak irtifa ekonomisi ve araçlar için yeni enerji depolama türleri gibi alanlarda katılımcıların yer alacağını söyledi.

Sun, 50'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın ulusal kapsamlı fuarına katılacağını teyit ettiğini ve bunların arasında fuara ilk kez katılacak Norveç, Benin, Burundi ve UNICEF bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Burundi, Norveç, Benin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı için kayıtlar devam ediyor - Son Dakika

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