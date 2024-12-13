7. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Denizli'de Yapılacak

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(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi tarafından 7'nci kez düzenlenecek Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, 20, 21 ve 22 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "İlçemizde çalışan ve üreten kadın istihdamının artması bizleri son derece mutlu ediyor. Kadınlarımızın yoğun talebi ve büyük desteği ile festivalimiz geleneksel hale geldi" dedi.

Kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez 2021 yılında düzenlenen Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali, 7'nci kez gerçekleştirilecek. 250 standın yer alacağı, girişimci kadınların ürünlerini sergileyeceği yılbaşı konseptli festival, 20, 21 ve 22 Aralık günlerinde Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Stantlar, 3 gün boyunca saat 22.00'ye kadar açık olacak.

Ayrıca 30 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de Kafa Radyo'da 'Nihat'la Sivrisinek Canlı Yayını ve saat 20.30'da Nihat Sırdar'la 90'lar Kafası programı Merkezefendi Kültür Merkezi'nin açık otoparkında gerçekleştirilecek.

"Kadınlarımızın bütçelerine katkıda bulunuyoruz, onlara destek oluyoruz"

Düzenledikleri festivaller ile birçok girişimci kadının gelir elde ettiğini, iş yeri sahibi olduğunu belirten Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Geleneksel hale getirdiğimiz festivalimizi 7'nci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki burada kadınlarımızın çok büyük desteği ve yoğun talebi var. Onlar sayesinde bu güzel festivalimizi gerçekleştiriyoruz. İlçemizde çalışan ve üreten kadın istihdamının artması bizleri son derece mutlu ediyor. Kadınlarımızın yoğun talebi ve büyük desteği ile festivalimiz geleneksel hale geldi. Birbirinden güzel, emek emek yapılmış ürünler stantlarda yer alıyor, satılıyor. Kadınlarımızın bütçelerine katkıda bulunuyoruz, onlara destek oluyoruz. Hemşehrilerimizin de katılımı her seferinde yoğun oluyor. Festivalimizde birçok alanda etkinlik düzenliyoruz. Her seferinde dolu dolu, keyifli ve eğlenceli geçen festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

Festival Programı

Festivalin açılışı, 20 Aralık Cuma günü saat 12.30'da yapılacak. Açılış töreninin hemen ardından Ritmin Melekleri şarkıları çalarak performanslarını sergileyecekler. Aynı gün saat 20.00'de Güvenç Yıldırım, Denizlililere eğlenceli ve keyifli bir akşam yaşatmak için sahne alarak konser verecek.

Festivalin ikinci gününde saat 14.00'te Yazar Dilek Cesur, 'Rota Yeniden Oluşturuluyor' semineriyle okurlarıyla bir araya gelecek. Saat 15.00'te 'Kadın Belediye Başkanlarıyla Söyleşi' ve saat 16.00'da Ritmin Melekleri sahnede olacak.

Festivalin üçüncü gününde ise saat 15.00'te yüz yogası etkinliği, saat 17.00'de ise Ceren Özdemir Darbuka Show gösterisi gerçekleşecek.